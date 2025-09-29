logo
Brojne zamjerke na nacrt pravilnika o povratu PDV-a, građani i dalje čekaju usvajanje

Brojne zamjerke na nacrt pravilnika o povratu PDV-a, građani i dalje čekaju usvajanje

Autor Nikolina Damjanić
Iako su izmjene Zakona o PDV-u, koje omogućavaju povrat poreza pri kupovini prve nekretnine, stupile na snagu još u aprilu, primjena u praksi i dalje kasni zbog neusvojenog pravilnika.

Primjedbe na pravilnik o povratu pdv Izvor: Shutterstock

Na nacrt ovog podzakonskog akta stigao je veliki broj primjedbi, koje sada razmatra radna grupa Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH, piše Glas Srpske.

UIO je 11. septembra objavila nacrt pravilnika o dopuni Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u, pozvavši javnost da u roku od 15 dana dostavi komentare i prijedloge. Taj rok je istekao, a među najčešćim zamjerkama su obimna dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava, kao i ograničenje iznosa povrata.

Kako je potvrđeno za "Glas", pojedini učesnici konsultacija kritikovali su i način definisanja maksimalne cijene stana na koju se može ostvariti povrat – jer se koristi prosječna cijena na nivou BiH, koja uključuje i znatno jeftinije nekretnine iz manjih sredina.

U nacrtu je predviđeno da se povrat PDV-a može ostvariti za površinu stana do 40 kvadratnih metara, a dodatnih 15 kvadrata po članu domaćinstva. Pravo se može ostvariti samo ako podnosilac zahtjeva u posljednjih deset godina nije imao nekretninu u svom vlasništvu ili suvlasništvu.

Iako su očekivanja građana velika, usvajanje pravilnika moglo bi se dodatno odgoditi zbog problema sa održavanjem sjednica Upravnog odbora UIO, koji je prethodni put zasjedao tek četiri mjeseca nakon pretposljednje sjednice.

Konačna verzija pravilnika, uz mišljenje Direkcije za evropske integracije, biće upućena Upravnom odboru UIO na razmatranje – kada god bude moguće održati sjednicu.

(MONDO)

