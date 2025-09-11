logo
Objavljen Nacrt pravilnika o povratu PDV-a na prvu nekretninu

Autor Dragana Božić
0

Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH danas je objavila Nacrt pravilnika o dopuni pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost (PDV).

Ključ od kuće Izvor: Shutterstock

Nacrt kojim su precizirana pravila koja se odnose na povrat PDV-a na prvu kupljenu nekretninu je objavljen na internet stranici www.ekonsultacije.gov.ba.

Iz UIO pozvaju zainteresovane da u narednih 15 dana pogledaju dokument i dostave svoje komentare i prijedloge.

"Po okončanju procesa javnih konsultacija, Uprava će pripremiti izvještaj o održanim konsultacijama sa zainteresovanom javnošću, te će konačnu verziju prijedloga pravilnika o dopuni pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u zajedno sa zaprimljenim mišljenjem Direkcije za evropske integracije dostaviti Upravnom odboru na dalje postupanje", saopšteno je.

Za sve dodatne informacije, Uprava stoji na raspolaganju, a zainteresovani pitanja mogu uputiti na mejl adresu [email protected] 

(Srna/Mondo)

Tagovi

PDV

