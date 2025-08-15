Petrović poručio ministarki Vidović: "Draga Zoro, vidimo se na sudu"

Gradonačelnik Bijeljine i član Predsjedništva Srpske demokratske stranke Ljubiša Petrović poručio je ministarki finansija Republike Srpske Zori Vidović da će o sporu oko povrata PDV sredstava odlučivati sud.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Petrović je podsjetio da je Bijeljina, zajedno sa Banjalukom, ostvarila “veliku pravnu pobjedu” na Ustavnom sudu Republike Srpske u vezi sa raspodjelom prihoda od PDV-a, ali da Ministarstvo finansija odluku primjenjuje samo djelimično.

"Nakon mukotrpne borbe suočili smo se sa ignorantskim odnosom nadležnih republičkih institucija i samo djelimičnim poštovanjem odluke Ustavnog suda", izjavio je Petrović.

On je dodao da je krajem prošle godine u Narodnoj skupštini izglasana izmjena i dopuna Zakona o budžetskom sistemu, koju naziva “nezakonitom” i “sramnom”, jer je, kako tvrdi, time omogućeno oduzimanje sredstava od PDV-a koja pripadaju Bijeljini i Banjaluci.

"Od tada do 30. juna 2025. godine Bijeljini je oteto skoro sedam miliona konvertibilnih maraka, a i danas se ne zna gdje je taj novac završio", rekao je gradonačelnik.

Petrović tvrdi da sredstva nisu završila u razvoju nerazvijenih opština, jer “nijedna od njih nije realizovala projekat vrijednosti blizu sedam miliona maraka”.

"Ustavni sud je proglasio neustavnim te izmjene zakona i oduzimanje novca od građana Bijeljine i Banjaluke", naglasio je on.

Gradonačelnik je naveo da je od Ministarstva finansija tražio sastanak radi dogovora o vraćanju sredstava, ali da nije dobio spremnost za takav razgovor.

"Očigledno ne pomišljaju da vrate oteta sredstva. Sada nam ne preostaje ništa drugo nego da pravnim putem ponovo tražimo ono što nam pripada", poručio je Petrović, ističući da je riječ o borbi za građane i djecu Bijeljine, a ne o njegovom ličnom interesu.

On je uporedio vrijednost spornih sredstava sa mogućim investicijama: “Tri vrtića dovoljnog kapaciteta za svu djecu Bijeljine, kompletan kompleks sportske dvorane, tri godišnja podsticaja za pšenicu, četiri za sport, više od 30 kilometara asfaltiranih makadamskih puteva ili obnova svih škola i domova kulture u gradu.”

(MONDO)