Stanivuković mijenja stav: Rješenje za vrtiće vidi u vraćanju sredstava PDV-a Banjaluci

Autor Nikolina Damjanić
Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković zatražio je od rukovodstva Republike Srpske da vrati Gradu bespravno oduzeta sredstva od PDV-a, kako bi se tim novcem obezbijedila sredstva za povećanje plata radnika Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje.

Stanivuković traži vraćanje sredstava pdv za vrtiće Izvor: Grad Banja Luka

Stanivuković je naveo da je Ustavni sud Republike Srpske potvrdio da oduzimanje PDV-a od Banjaluke nije bilo u skladu sa Ustavom.

Jutros je u Gradskoj upravi počela vanredna sjednica Skupštine grada, na kojoj se raspravlja o stanju u Centru i prijedlogu odluke o izmjeni cijena boravka u vrtićima. Nakon pauze, gradonačelnik se nije pojavio u sali i trenutno se čeka kako bi se sjednica mogla nastaviti.

Podsjećamo, radnici Centra su jutros stupili u generalni štrajk, zahtijevajući povećanje plata od 20 odsto.

Stanivuković je ranije rekao da je zahtjev radnika opravdan i da je Grad ponudio dodatak od 450 KM do kraja godine, ali je naglasio da je potpisivanje kolektivnog ugovora moguće tek nakon usvajanja budžeta i obezbjeđivanja stabilnih prihoda.

Gradonačelnik je ranije zagovarao korekciju cijena vrtića kao privremeno rješenje, ali sada mijenja fokus, tvrdeći da bi vraćeni PDV bio dovoljan da se trajno riješi pitanje plata zaposlenih u banjalučkim vrtićima.

Banjaluka vrtići PDV

