Savić Banjac odgovorila Đajiću: "Na UKC-u nema paracetamola, bolje mu je da se vrati svom poslu"

Predsjednik Gradskog odbora PDP-a Banja Luka, Mirna Savić Banjac, odgovorila je na današnje kritike predsjednika Gradskog odbora SNSD-a, Vlade Đajića, povodom najave moguće korekcije cijena boravka u javnim vrtićima.

„Kad je to doktor Đajić u životu digao svoj glas za bilo šta što se tiče radnika, građana, ili pravde u ovoj zemlji? Kad se pobunio što su njegovi iz SNSD-a za više od 20 godina vladavine doveli Republiku Srpsku u dužničko ropstvo, konstantno povećavajući i cijene struje, goriva i osnovnih životnih namirnica? Logično je da se nakon dvije decenije takve politike trpe posljedice tog haosa“, poručila je Savić Banjac.

Ona je podsjetila da se Đajić nije pobrinuo ni za plate radnika UKC-a u uslovima enormne inflacije, niti je ikad javno progovorio o stanju u ustanovi kojom rukovodi.

„Govori nam čovjek koji je izgubio 50 miliona maraka na fantomskoj kliznoj garaži, u čijoj ustanovi često nema ni najosnovnijih medicinskih sredstava, ni paracetamola, a iz koje doktori i medicinski radnici bježe. Dok ljudi koji su posvetili život medicini odlaze, on zapošljava nemedicinski kadar i od bolnice pravi prostor za privilegovane“, istakla je ona.

Savić Banjac je poručila da je licemjerno da o Banjaluci govori čovjek koji godinama pokušava da je uruši, umjesto da joj doprinese.

„On, čiji je jedini pokušaj ‘okupljanja omladine’ bio na žurkama u SNSD disku, danas pokušava rušiti Banjaluku, ali mu to neće proći. Spasili smo bazen od njegovih ruku. Čak su ljudi iz njegovih redova shvatili koliko je njegova politika suluda. Neće mu uspjeti nijedno rušenje, ma koliko pokušavao“, naglasila je ona i dodala:

"Đajić je, izgleda, zaboravio da kaže da je cijena vrtića u Laktašima 240 maraka, dok je u Banjaluci već dvije decenije 165 maraka. Sasvim je razumno da nakon toliko godina dođe do korekcije cijena, kako bi se obezbijedio bolji kvalitet rada Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje i omogućile veće plate zaposlenima", kaže Savić Banjac.

Krajnje je vrijeme, kaže ona, da se doktor Đajić vrati svom poslu, "ako je u stanju da bar nešto spasi od UKC-a".

"Usput, neka građanima objasni gdje je nestalo 50 miliona maraka koje je bacio u beton i kliznu garažu koja nikad nije profunkcionisala“, poručila je Savić Banjac.

Podsjećamo, Predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Banjaluka Vlado Đajić optužio je gradonačelnika Draška Stanivukovića da planira povećati cijenu boravka u vrtićima sa 165 KM na 250 KM po djetetu, što je, kako tvrdi, „novi udar na roditelje i djecu Banjaluke“.

