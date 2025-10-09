logo
Radnici banjalučkih vrtića od utorka u generalnom štrajku

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
0

Zaposleni u banjalučkom Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje će u utorak, 14. oktobra, stupiti u generalni štrajk, rekla je predsjednik sindikalne organizacije u ovoj ustanovi Slađana Mišić.

3.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"U štrajku smo od 14. oktobra, ali ne znamo u kom formatu zato što nismo imali sastanak sa poslodavcem", rekla je Mišićeva.

Ona je pojasnila da poslodavac može donijeti akt o minimumu procesa rada kao ljetos.

"Ne mora donijeti akt ako uvaži sugestiju sindikata i na osnovu toga ćemo znati definitivno oblik štajka", rekla je Mišićeva.

Zaposleni u Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka održali su 30. septembra jednočasovni štrajk upozorenja tražeći povećanje plata od 20 odsto za sve zasposene, a prethodno su to tražili 16. septembra mirnim protestom.

Oni su i početkom juna održali jednočasovni štrajk upozorenja, sredinom juna mirne proteste na Trgu Krajine, a u julu ponovo štrajk zahtijevajući povećanje plata za 20 odsto i saglasnost za izmjene i dopune Pravilnika o upisu djece zaposlenih.

U okviru Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka rade 33 vrtića. 

(Srna/Mondo)

Tagovi

vrtići Banjaluka štrajk

