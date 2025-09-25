Najniži standard, a najviše cijene: Zašto su vrtići u BiH skuplji nego u regionu

Roditelji u Bosni i Hercegovini se suočavaju sa jednim od najvećih paradoksa našeg društva – iako zemlja ima najniži životni standard u regionu, cijene boravka djece u vrtićima su više nego u Srbiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori ili Sloveniji.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

U Banjaluci roditelji mjesečno izdvajaju oko 165 KM za javni vrtić, dok u privatnim ta cifra dostiže i 450 do 600 KM. Ništa bolja situacija nije ni u Federaciji BiH – u Sarajevu roditelji u javnim vrtićima plaćaju oko 160 KM, a u privatnim od 400 do 600 KM mjesečno.

Subvencije grada Banjaluka iznose 150 KM, a slične mjere najavljene su u još nekim gradovima.

Dakle, porodice sa prosječnim platama u BiH, koje su među najnižima u regionu, suočene su sa najvišim troškovima za predškolsko obrazovanje. Subvencije u Banjaluci

Srbija i Hrvatska uvele besplatne modele

U isto vrijeme, u Srbiji je boravak djece u državnim vrtićima u Beogradu i Novom Sadu je potpuno besplatan, dok privatni vrtići dobijaju značajne subvencije od države i lokalnih samouprava. To znači da roditelji, barem u najvećim gradovima, više nemaju finansijski teret kada je riječ o državnim vrtićima.

U Hrvatskoj cijene u javnim vrtićima variraju od 199 do 332 eura, ali lokalne zajednice subvencionišu i do 60% ekonomske cijene. Uz to, 17 gradova i 32 opštine potpuno su ukinuli plaćanje vrtića, čime su roditeljima omogućili besplatan boravak djece u predškolskim ustanovama.

Crna Gora i Slovenija – veće subvencije, manja opterećenja

U Crnoj Gori, roditelji u državnim vrtićima plaćaju znatno manje – oko 50 evra, dok privatni jesu skuplji, ali se i tu sve više govori o uvođenju besplatnog boravka u državnim ustanovama.

Slovenija je otišla najdalje – država i opštine pokrivaju većinu troškova, pa roditelji plaćaju tek manji dio. Privatni vrtići jesu skuplji, ali javni sistem osigurava da porodice ne osjete ozbiljan finansijski udar.

Apsurd BiH – najniže plate, najviše cijene

Dok region ide ka olakšavanju tereta roditeljima, Bosna i Hercegovina i dalje ostaje zemlja u kojoj roditelji sa najnižim platama izdvajaju najviše novca za vrtiće. Posebno su pogođene porodice sa dvoje ili troje djece, kojima mjesečni izdatak za predškolsko obrazovanje često premašuje dvije trećine prosječne plate.

Ovakva politika ne samo da opterećuje kućne budžete, već i obeshrabruje mlade parove da zasnivaju porodice. U zemlji u kojoj natalitet rapidno opada, a mladi masovno odlaze, visoke cijene vrtića su još jedan pokazatelj da se o roditeljima i djeci najmanje razmišlja.

(MONDO)