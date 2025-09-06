Bake i deke mogu da dobiju 360 evra mjesečno za čuvanje unuka: Hrvatski grad uveo revolucionarnu mjeru

"Ljubav prema unucima ne može se meriti niti platiti, ali želimo da njihov doprinos nagradimo"
Grad Samobor je prvi grad u Hrvatskoj koji je uveo novu mjeru pod nazivom "Baka-deka servis" (Baka–djed servis), koja omogućava finansijsku naknadu bakama i dedama za čuvanje unuka uzrasta od 1 do 4 godine.
Gradonačelnica Petra Škorbot je istakla da se ovim olakšava roditeljima usklađivanje porodičnih i poslovnih obaveza, daje finansijsku podršku bakama i dedama i jača međugeneracijsku solidarnost.
Naknada iznosi 360 evra mjesečno po djetetu, što je jednako subvenciji koju grad daje za privatne vrtiće i dadilje. Mjera se sprovodi od aprila ove godine i do sada je koristi 37 baka i deda. Reakcije su, kaže gradonačelnica, veoma pozitivne, a za uvođenje iste mjere interesuju se i drugi gradovi.
Mjera je napravljena po uzoru na Švedsku, a prilagođena lokalnim potrebama. Prednosti su višestruke: bake i deke dobijaju dodatni prihod, roditelji lakše organizuju čuvanje djece, a porodične veze se dodatno učvršćuju.
"Ljubav prema unucima ne može se mjeriti niti platiti, ali želimo da njihov doprinos nagradimo. Roditelji sada mogu sami da odluče da li će dete ići u gradski ili privatni vrtić, kod dadilje ili će brigu prepustiti bakama i dekama", rekla je Škorbot.
Zahtjev za ostvarivanje ovog prava podnose roditelji ili usvojitelji, a može se ostvariti za dijete predškolskog uzrasta od prve do četvrte godine koje nije upisano u vrtić ili ne koristi usluge dadilja jer ta deca nemaju prioritet pri upisu u gradske vrtiće. Dodatni uslovi su hrvatsko državljanstvo, prebivalište na području grada i zaposlenost oba roditelja ili njihov status redovnih studenata.
Takođe, baka ili deka koji žele da primaju naknadu moraju da imaju status penzionera i prebivalište u Samoboru i da budu zdravstveno sposobni za brigu o unuku.
Švedska se 2024. prva u svijetu odlučila za zakon koji omogućava bakama i dekama da koriste plaćeno roditeljsko odsustvo dok se brinu za unuke. Roditelji tamo mogu odsustvo da prenesu na bake i deke, najviše na 45 ili 90 dana u prvoj godini detetovog života ako se radi o samohranim roditeljima.
