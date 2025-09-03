logo
Policija privela supruga nestale žene iz Osijeka, pronađeni tragovi u dvorištu

Policija privela supruga nestale žene iz Osijeka, pronađeni tragovi u dvorištu

Autor Nikolina Damjanić
0

Policija je u mjestu Tenja kod Osijeka privela supruga žene za kojom se traga mjesec dana, a zvanično su potvrdili samo da su pronađeni tragovi i da će istraga biti detaljna.

Priveden suprug nestale žene iz Osijeka Izvor: Nikola Blazekovic / AFP / Profimedia

Nestanak četrdesetpetogodišnjakinje prijavljen je 2. avgusta i od tada nije bilo nikakvih informacija o njoj.

Policija je juče u septičkoj jami porodične kuće u Tenji pronašla ljudske ostatke za koje se vjeruje da pripadaju ovoj ženi, prenose hrvatski mediji.

Pripadnici policije od juče detaljno pretražuju kuću i dvorište supružnika, razbili su beton i ispumpali jamu, nakon čega su dokazi izneseni.

Pozivajući se na nezvanična saznanja, mediji prenose da su u jami otkriveni dijelovi tijela.

Mediji su objavili slike na kojima se vidi da policajci u kuću danas dovode supruga nestale sa lisicama na rukama.

Komšije kažu da je par živio povučeno, uzgajao pit bulove i imao problema sa zakonom.

(Srna/MONDO)

Osijek Hrvatska

