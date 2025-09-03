logo
© 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Strava u Hrvatskoj: U septičkoj jami u Osijeku pronašli ostatke žene

Strava u Hrvatskoj: U septičkoj jami u Osijeku pronašli ostatke žene

0

Nezvanično se saznaje da su ostaci njenog tijela pronađeni u septičkoj jami.

U septičkoj jami u Osijeku pronašli ostatke žene Izvor: Nikola Blazekovic / AFP / Profimedia

Od 2. avgusta u Slavoniji je trajala potraga za ženom koja je nestala iz svog doma u kojem je živjela sa suprugom. Policija je, nakon dvadesetak dana bezuspješne potrage za ženom, objavila vijest i njene lične podatke i pozvala građane da se jave ako su je negde vidjeli, prenio je 24sata.hr.

Istovremeno, sprovođene su istrage u slučaju da je nad njom počinjeno neko krivično djelo. Nažalost, izgleda da je to bio slučaj. Od ranog utorka ujutru u mjestu nadomak Osijeka pristizala je policija. Nekoliko službenih vozila kriminalističke policije, lokalne policije i forenzičara, bilo je cijeli dan u ulici u kojoj je kuća nestale žene.

Pretražen je svaki kutak kuće; razbijeni su i neki betonski dijelovi dvorišta, a septička jama je ispumpana. I nakon nekoliko sati pretrage, iz kuće su iznijeti dokazi da je žena "nestala" unutar svoja četiri zida. Nezvanično se saznaje da su ostaci njenog tijela pronađeni u septičkoj jami.

Kako bi došli do što više informacija o paru, koji živi u gradu tek nekoliko godina, policajci su posjetili njihove komšije i pitali ih o odnosima bračnog para i kada su ih posljednji put vidjeli.

"Ne poznajem ih baš dobro jer su se preselili u tu kuću prije nekoliko godina. Držali su se po strani. Uzgajali su pitbulove, pa im gosti nisu baš dolazili. On je radio za jednu firmu, a nisam siguran da li je ona negdje radila. Bio je pomalo problematičan lik. Oboje su bili u zatvoru. Dobili su i dijete, ali im je ono oduzeto zbog takvog problematičnog života. Ne sjećam se kada sam nju vidio, rekao bih davno, i bilo je veoma značajno kada se pojavila informacija da je nestala", rekao je komšija i nastavio:

"A njega sam vidio u ponedjeljak. Bio je ispred kuće, go do pojasa, dugo je glasno razgovarao na mobilni telefon, baš je galamio. Bilo je neobično što je bio ispred kuće, šetao gore-dole, jer ga nisam viđao napolju. Sada kada smo čuli da je pronađena u komadima, užasnuti smo. Jadna žena", kaže komšija.

"Njihovu kuću sam izbjegavala. Taj čovjek izgleda pomalo zastrašujuće, iako nisam čula da je ikada iz njihove kuće dolazila neka galama. Nije bilo lijepih priča o njima, ali neću o tome. Rekla sam policiji da mi je bilo jako neobično što smo svi u ulici prošlog vikenda osjetili nesnosan smrad, ali izgorjelog mesa. Nadam se da nije dolazio iz njihove kuće...", sa užasom kaže komšinica.

Komšija je dodao da je pogrebno vozilo stiglo kasno u utorak uveče. Odnijeli su ostatke, koji su se nalazili u crnoj vreći. Nakon zvaničnog upita, osiječka policija je samo odgovorila da su u predmetnoj kući pronađeni određeni tragovi i da je sada u toku detaljna istraga, prenio je hrvatski portal 24sata.hr.

(MONDO)

