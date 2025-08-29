Ubijen pripadnik škaljarskog klana u Kotoru: Crnogorska policija na nogama zbog mafijaškog obračuna

U Kotoru je večeras ubijen Radovan Krivokapić zvani Mesar, pripadnik "škaljarskog klana".

Večeras je u Kotoru u Crnoj Gori ubijen pripadnik "škaljarskog klana" Radovan Krivokapić(44) zvani Mesar, pišu "Vijesti". Podlegao je povredama u Opštoj bolnici u Kotoru od povreda koje je zadobio u pucnjavi ispred porodične kuće u Kotoru.

"Večeras, oko 19.40 časova, u naselju Zlatne njive u Kotoru došlo je do upotrebe vatrenog oružja. Tom prilikom povrede je zadobio R.K (44) iz Kotora, koji je usljed zadobijenih povreda preminuo u Opštoj bolnici u Kotoru. Policijski službenici Uprave policije - Regionalnog centra bezbjednosti 'Jug', u saradnji sa Sektorom za borbu protiv kriminala i u koordinaciji sa nadležnim državnim tužiocem u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, preduzimaju hitne mjere i radnje radi utvrđivanja svih okolnosti i rasvetljavanja ovog krivičnog djela", navodi se u saopštenju Uprave policije.

