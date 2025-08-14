Uhapšen "Škaljarac" u Švajcarskoj: Godinama bio na potjernici, tražili ga zbog likvidacije u Herceg Novom

Krsti Vujiću i drugim okrivljenima se pred Višim sudom u Podgorici sudi za ubistvo Šćepana Roganovića u Herceg Novom 13. februara 2020. godine.

Izvor: Profimedia/AFP

Crnogorska policija je saopštila da je juče po međunarodnoj poternici NCB Interpol Podgorica, u Švajcarskoj uhapšen K.V. (47), visokorangirani pripadnik jedne visokorizične organizovane kriminalne grupe sa teritorije Crne Gore.

Mediji pišu da je reč o Krsti Vujiću, zvanom Terminator, navodnom pripadniku škaljarskog klana.

"Službenici NCB Interpol-a Podgorica su za ovim licem međunarodnu poternicu raspisali 2020. godine na osnovu naredbe Višeg suda u Podgorici, zbog sumnje da je izvršio krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i teško ubistvo", navodi policija.

Lociranje i hapšenje rezultat je, kažu iz policije, intenzivne saradnje NCB Interpol Podgorica i nadležnih policijskih službi Švajcarske, u okviru širih aktivnosti usmerenih na lociranje i hapšenje visokorangiranih pripadnika organizovanih kriminalnih grupa iz regiona.

"Od ukupno 12 visokorangiranih članova regionalih organizovanih kriminalnih grupa, koji su kroz navedene aktivnosti uhapšeni po međunarodnim poternicama NCB Interpol Podgorica tokom proteklih osam mjeseci, lociranje K.V. i njegovo hapšenje posebno se izdvaja zbog njegove ključne uloge unutar organizovane kriminalne grupe kojoj pripada", navodi policija.

Pored međunarodne koordinacije radi izručenja K.V. u Crnu Goru, Uprava policije Crne Gore nastavlja intenzivne aktivnosti na međunarodnom nivou s ciljem lociranja i lišenja slobode preostalih vođa i članova organizovanih kriminalnih grupa, zaključuje se.

Krsti Vujiću i drugim okrivljenima se pred Višim sudom u Podgorici sudi zaubistvo Šćepana Roganovića u Herceg Novom 13. februara 2020. godine.

Šćepan Roganović bio je brat pripadnika kavačkog klana. Jednan brat, Vladimir Roganović likvidiran je 2018. u Beču, dok je drugi brat Duško Roganović ostao invalid nakon što je 2017. preživio eksploziju bombe postavljene pod njegov automobil u Herceg Novom.

"Na čelu kriminalne grupe kojoj se sudi za ubistvo Šćepana Roganovića je odbegli Igor Vukotić, brat ubijenog vođe škalajrskog klana Jovana Vukotića", pišu crnogorski mediji.

(Kurir/Vijesti/MONDO)