Evropska komisija najavljuje nove propise: Striktnija dokumentacija za uvoznu plastiku od 2026.

EU uvešće stroža pravila za uvoz plastike u nastojanju da pomogne evropskim pogonima za reciklažu koji žele da ostanu konkurencija uvoznicima jeftine plastike, saopšteno je iz Evropske komisije.

Izvor: Shutterstock

Kako je najavljeno u prvoj polovini iduće godine biće predložene promjene propisa kojima će se zahtijevati striktnija dokumentacija za uvoz reciklirane plastike.

Iz Evropske komisije navode da će naredne godine radna grupa EU nadgledati uvoz plastike.

Ranije je grupa "Reciklaža plastike u Evropi" /Plastics Recuclers Europe/ saopštila da je industrija reciklaže plastike u Evropi izgubila više kapaciteta tokom ove nego bilo koje prethodne godine zato što su pogoni primorani na zatvaranje zbog uvoza jeftine plastike i visokih troškova energije.

Posebnu zabrinutost izazvala je nova vrsta jeftine plastike proizvedene od sirovih fosilnih goriva umjesto od recikliranih materijala sa kojom zbog niske cijene recikleri ne mogu da se takmiče.

EU je već uvela anti-damping carine na kinesku PET plastiku u nastojanju da riješi problem uvoza koji je, kako Brisel navodi, toliko jeftin da je primorao evropske kompanije da posluju sa gubitkom kako bi ostale konkurentne.

Šest evropskih zemalja, uključujući Francusku, Španiju i Holandiju, zatražilo je prošlog mjeseca od EU da preduzme dalje korake protiv uvoza reciklirane plastike lošeg kvaliteta koja se, kako su naveli, prodaje po izuzetno niskim cijenama.