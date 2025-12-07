Plastika guši Jadran: Nedostatak infrastrukture ugrožava morski ekosistem

Ribari svakodnevno izvlače plastiku iz Jadrana, ali upozoravaju da zbog loše infrastrukture i neefikasnog sistema za odlaganje otpad godinama ostaje neriješen problem. Jadran ima više plutajućeg otpada od ostatka Sredozemlja, a preko 80 odsto čini plastika.

Izvor: Shutterstock

Projekat FishNoWaste, koji sprovodi Udruženje Sunce s partnerima iz Hrvatske i Italije, prikuplja podatke o vrstama i količinama otpada u ribolovu i o postojećim praksama u lukama, a njihov cilj je da razviju zajednički model upravljanja otpadom kojim bi se on ponovo upotrijebio, reciklirao i smanjio, javila je agencija Hina.

Ribari se i dalje susreću s paradoksalnom situacijom jer ih „zakon obavezuje da predaju pasivno ulovljeni otpad, a na terenu često nemaju gdje s njim“.

„Sistemi za odlaganje otpada na kopnu još nisu dovoljno razvijeni, a postojećih opcija je malo i one su nefleksne. Problem postoji već niz godina, a nadležna tijela još nisu ponudila rješenje. Bez prikladne infrastrukture, napori ribara ostaju bez učinka“, rekla je asistentkinja u Odjeljenju za komunikaciju i zagovaranje Dora Čakušić.

Trenutne ribolovne prakse dodatno povećavaju količinu otpada u moru. Tokom izvlačenja mreža ribari s ulovom pokupe i otpad s morskog dna, dok se dio otpada stvara i tokom samih ribarskih aktivnosti — zbog trošenja opreme, pucanja mreža, gubitka konopaca, plastičnih dijelova ili kaseta za ulov koje su napravljene od stiropora.

„Dio otpada nastaje iz same ribolovne aktivnosti — oštećenih ili pokidanih mreža, konopaca, bova i drugih plastičnih elemenata koji se tokom rada troše, raspadaju ili gube te postaju dio morskog otpada. Kada se izgubljena oprema ne evidentira i ne ukloni, ona nastavlja da ugrožava morski ekosistem“, naglasila je Dora Čakušić.

U sklopu FishNoWaste sprovodi se i sistematski monitoring pasivno izvađenog otpada. Jednom mjesečno, u ribarskoj luci Tribunj, analiziraju se nasumično odabrane vreće otpada kako bi se utvrdila njegova količina i vrsta.

„Naučni monitoring ključan je za razumijevanje problema i izbor budućih rješenja“, poručuju iz Udruženja Sunce.