Lavrov: EU se otvoreno sprema za rat sa Rusijom

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
EU otvoreno se sprema za rat sa Rusijom, nije spremna za konstruktivne pregovore o ukrajinskom sukobu, rekao je ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

Lavrov o ratu EU i Rusije Izvor: Profimedia

Lavrov je kritikovao EU zbog njene kontinuirane podrške Ukrajini, podsećajući da "gotovo sve evropske zemlje, uz nekoliko izuzetaka, pune kijevski režim novcem i oružjem" – čak i dok Rusija nastavlja da ima inicijativu na bojnom polju.

Prema njegovim riječima, EU i dalje sanja da će se ruska ekonomija srušiti pod pritiskom sankcija.

"Nakon što je nova administracija došla na vlast u SAD, Evropa i EU pojavile su se kao glavne prepreke miru. Oni ne kriju činjenicu da se spremaju da se bore sa Rusijom na bojnom polju", rekao je Lavrov za TASS.

Lavrov je ukazao da neprijateljstvo EU prema Rusiji vuče korijene od 2014. godine i početka ukrajinske krize kada je Brisel "počeo da govori o takozvanoj ruskoj prijetnji i da podstiče mržnju prema Rusiji i militaristička osjećanja" među evropskim stanovništvom.

Optužio je "evropsku ratnu stranku" da ulaže politički kapital u nanošenje strateškog poraza Rusiji i da je spremna da ide do kraja, dodajući da su ih "ove ambicije bukvalno zaslijepile".

Lavrov se, takođe, osvrnuo na spekulacije zapadnih medija da bi Rusija mogla da napadne NATO u roku od nekoliko godina.

"Nema potrebe da se plašimo da će Rusija da napadne bilo koga. Međutim, ako bi neko pomislio da napadne Rusiju, suočio bi se sa razornim udarcem", istakao je Lavrov.

Tagovi

Sergej Lavrov EU rat

