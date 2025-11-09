"Spremni smo na sastanke oči u oči, kad god je potrebno": Lavrov voljan da razgovara sa američkim sekretarom

Sergej Lavrov poručio je da je spreman da se sastane sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom, ali uz uslov da se u mirovnim pregovorima o Ukrajini uvaže interesi Rusije.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da je spreman da se sastane sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom, ali je naglasio da se pri postizanju mira u Ukrajini moraju uzeti u obzir interesi Rusije.
Kremlj je u petak odbacio nagađanja da je Lavrov izgubio naklonost predsjednika Vladimira Putina, nakon što su prošlog mjeseca zamrznuti napori za organizovanje samita između Putina i američkog predsjednika Donalda Trampa.
Vašington otkazao novi samit
Prema pisanju Rojtersa i drugih medija, Vašington je otkazao planirani samit nakon što je rusko Ministarstvo spoljnih poslova poslalo poruku u kojoj se navodi da Moskva nije spremna da popusti u vezi sa svojim zahtjevima po pitanju Ukrajine.
List Financial Times preneo je navode izvora prema kojima je ishod razgovora Lavrova i Rubija dodatno učvrstio stav Vašingtona da trenutno nema uslova za održavanje novog sastanka na najvišem nivou.
"Komuniciramo telefonom i spremni smo da se sastanemo"
"Državni sekretar Marko Rubio i ja razumijemo potrebu za redovnom komunikacijom", rekao je Lavrov za rusku agenciju *RIA*.
"To je važno za raspravu o ukrajinskom pitanju i za unapređenje bilateralne agende. Zato komuniciramo telefonom i spremni smo da održimo sastanke oči u oči kada je to potrebno", dodao je.