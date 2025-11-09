"Spremni smo na sastanke oči u oči, kad god je potrebno": Lavrov voljan da razgovara sa američkim sekretarom

Sergej Lavrov poručio je da je spreman da se sastane sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom, ali uz uslov da se u mirovnim pregovorima o Ukrajini uvaže interesi Rusije.

Izvor: SERGEY BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN Pool/EPA

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da je spreman da se sastane sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom, ali je naglasio da se pri postizanju mira u Ukrajini moraju uzeti u obzir interesi Rusije.

Kremlj je u petak odbacio nagađanja da je Lavrov izgubio naklonost predsjednika Vladimira Putina, nakon što su prošlog mjeseca zamrznuti napori za organizovanje samita između Putina i američkog predsjednika Donalda Trampa.

Vašington otkazao novi samit

Prema pisanju Rojtersa i drugih medija, Vašington je otkazao planirani samit nakon što je rusko Ministarstvo spoljnih poslova poslalo poruku u kojoj se navodi da Moskva nije spremna da popusti u vezi sa svojim zahtjevima po pitanju Ukrajine.

List Financial Times preneo je navode izvora prema kojima je ishod razgovora Lavrova i Rubija dodatno učvrstio stav Vašingtona da trenutno nema uslova za održavanje novog sastanka na najvišem nivou.

"Komuniciramo telefonom i spremni smo da se sastanemo"

"Državni sekretar Marko Rubio i ja razumijemo potrebu za redovnom komunikacijom", rekao je Lavrov za rusku agenciju *RIA*.

"To je važno za raspravu o ukrajinskom pitanju i za unapređenje bilateralne agende. Zato komuniciramo telefonom i spremni smo da održimo sastanke oči u oči kada je to potrebno", dodao je.