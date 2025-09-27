logo
"Zažalićete ako probate da oborite ruske avione": Prijetnja Sergeja Lavrova cijeloj Evropi

Autor Vesna Kerkez
Sergej Lavrov uputio je prijetnju evropskim državama.

Sergej Lavrov uputio je prijetnju evropskim državama Izvor: SERGEY BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN Pool/EPA

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je u razgovoru za "Skaj Njuz" zaprijetio evropskim državama ukoliko pokušaju da obore ruski avion u svom vazdušnom prostoru. Ranije u toku ove nedjelje, američki predsjednik Donald Tramp je izjavio da bi evropske države trebalo da obaraju ruske avione ako oni naruše njihov vazdušni prostor. 

Ovim riječima ih je ohrabrio i podstakao da to urade, naročito zbog nedavnih incidenata kod danskih aerodroma kada su uočeni nepoznati dronovi. Slično se dogodilo u petak 26. septembra kada su nepoznati dronovi viđeni iznad Njemačke.

Novinar Mark Stoun je upitao Lavrova šta bi se dogodilo u slučaju da ruski avion bude oboren kod ruskog vazdušnog prostora. Lavrovov odgovor ga je iznenadio.

"Kada dron leti, ne iznad naše teritorije, i pređe nečiju granicu, ali van naših granica, vjerovatno svi imaju pravo ono što smatraju da je neophodno kako bi se obezbijedili. Ako ako pokušaju da obore letjelicu kod našeg vazdušnog prostora, onda će ljudi zažaliti zbog kršenja našeg teritorijalnog integriteta i suvereniteta", zaprijetio je Lavrov.

(MONDO)

Tagovi

Sergej Lavrov Rusija prijetnje

