Sud izdao nalog za hapšenje bivšeg predsjednika Sirije: Terete ga za ubistvo, mučenje...

Sud u Siriji izdao je nalog za hapšenje bivšeg predsjednika Bašara al Asada u odsustvu, objavila je agencija SANA, pozivajući se na predsjednika Vrhovnog suda.

"Nalog za hapšenje izdat je u odsustvu za Asada po optužbama vezanim za događaje u Dari 2011. godine", rekao je neimenovani sudija novinskoj agenciji.

Prema njegovim riječima, ova odluka "otvara put međunarodnom krivičnom gonjenju".

Bivši sirijski predsjednik suočava se sa "optužbama za namjerno ubistvo, mučenje koje je dovelo do smrti i lišavanje slobode". Nalog je izdat na osnovu tužbe koju su podnijeli rođaci žrtava događaja u Dari 2011. godine.

Antivladini protesti počeli su u oblasti Dara 2011. godine. Desetine ljudi je ubijeno tokom operacija gušenja ustanaka. Protesti su postepeno prerasli u oružani sukob, tokom kojeg je zemlja postala "ranjiva" na terorističke grupe.

Dugo vremena, glavni grad pokrajine i susjedna naselja bili su pod kontrolom terorističke grupe "Džabhat el Nusra", podsjeća TASS.

(Srna)