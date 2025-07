Sirija zatražila sjednicu Savjeta bezbjednosti o izraelskim napadima

Sirija je zatražila sjednicu Savjeta bezbjednosti UN kako bi se "pozabavio posljedicama izraelske agresije na sirijskoj teritoriji", navedeno je u pismu u koje je Rojters imao uvid.

Izvor: Screenshot

Izrael je juče napao nekoliko meta u Damasku, uključujući zgradu Ministarstva odbrane, a prema informacijama sirijskog Ministarstva zdravlja, ubijene su tri osobe, a 34 je ranjeno.

Generalni sekretar UN Antonio Gutereš osudio je sinoć izraelske napade na sirijsku teritoriju i pozvao na prekid kršenja suvereniteta i teritorijalnog integriteta Sirije, saopštio je njegov portparol Stefan Dižarik.



Kako je naveo, Gutereš osuđuje eskalaciju izraelskih vazdušnih udara na Sveidu, Daru i centralni Damask, kao i izvještaje o preraspoređivanju snaga IDF-a na Golanskoj visoravni.

"On poziva na hitan prekid svih kršenja suvereniteta i teritorijalnog integriteta Sirije i na sprovođenje Sporazuma o razdvajanju snaga iz 1974. godine", rekao je Dižarik tokom briFinga sa novinarima.

Šef izraelske diplomatije Gideon Sar je rekao da su napadi izvedeni zato što se u Siriji "ponavlja progon manjina, do tačke da to prerasta u masakre i pogrome", kao i da to "ponekad sprovode režimske snage, nekada milicije džihadista koje su dio režimske baze, a najčešće to čine zajednički".



On je pojasnio da je cilj Izraela da se "održi status kvo na jugu Sirije", u blizini granice sa Izraelom, u pokrajini u kojoj žive Druzi, a zatim da se spriječe prijetnje Izraelu u tom regionu i da se "zaštiti zajednica Druza".



Vjerski vođa Druza, šeik Juses Džarbu je rekao da su Druzi u Siriji postigli primirje sa vladom u Damasku nakon sukoba u Sveidi.

Američki državni sekretar Marko Rubio smara da su borbe između sirijskih Druza i beduina dovele do "nesporazuma" između izraelske i sirijske vlade, što je rezultiralo izraelskim napadima na Damask.

(Srna)