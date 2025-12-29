logo
Veći dio Brčkog bez vode, u toku sanacija kvara

Veći dio Brčkog bez vode, u toku sanacija kvara

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Veći dio Brčkog jutros je bez vode zbog pucanja cijevi na transportnom cjevovodu na lokalitetu Ficibajer, a ekipe Javnog preduzeća "Komunalno" saniraju kvar.

shutterstock_1660187920.jpg Izvor: Shutterstock

Šef Radne jedinice za vodovod i kanalizaciju u ovom preduzeću Uroš Vojnović izjavio je da je u jutarnjim časovima prekinuto vodosnabdijevanje preko oštećene cijevi koja vodi od vodotornja "Vrankićka" prema gradu kako bi se rasteretio sistem i spriječila dalja oštećenja.

"Pokušavamo preko alternativnih pravaca da obezbijedimo makar dio vodosnabdijevanja za grad, prvenstveno preko cjevovoda promjera 280 milimetara. Građani mogu očekivati vodu u pojedinim dijelovima grada, ali uz slabiji pritisak, naročito na višim spratovima", rekao je Vojnović.

On je istakao da je na teren upućena potrebna mehanizacija i ljudstvo, te da će se nakon iskopavanja utvrditi tačno stanje na mjestu havarije.

Vojnović je pojasnio da je riječ o relativno starim cijevima, da je ovo druga havarija na ovom pravcu, gdje je cijev promjera 400 milimetara, a da dodatni problem predstavlja nasip zemlje nastao tokom radova na stadionu, koji vrši pritisak na cijevi.

Procjenjuje se da se oštećenje nalazi na dubini od oko četiri metra, a zbog otežanog pristupa terenu neophodna je teška mehanizacija.

Iz "Komunalno Brčko" navode da će ekipe učiniti sve da, ukoliko uslovi dozvole, sanacija bude završena u toku dana ili u večernjim časovima. 

(Srna)

