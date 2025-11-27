logo
Alarmantano kod Gračanice: Voda zagađena fekalijama, oboljelo više od 65 mještana

Alarmantano kod Gračanice: Voda zagađena fekalijama, oboljelo više od 65 mještana

Autor Dušan Volaš
0

Više od 65 mještana Mjesne zajednice Orahovica Donja u blizini Gračanice zatražilo je ljekarsku pomoć zbog stomačnih tegoba, a danas je stigao nalaz koji potvrđuje uzrok masovnog oboljenja - voda za piće je zagađena fekalijama.

Fekalije zagađuju vodu u Orahovici Donjoj Izvor: Shutterstock

Iz Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona u Higijensko-epidemiološku službu Doma zdravlja stigla je analiza koja je potvrdila da je voda u ovom naselju higijensko i epidemiološki neispravna.

Epidemiolog dr. Mubidin Mujić je potvrdio da je voda zagađena Koliformnom bakterijom fekalnog porijekla.

"To znači da su fekalije u jednom od nekoliko lokalnih vodovoda – koje održava mjesna zajednica ili grupe mještana – prodrle u sistem", pojasnio je dr. Mujić.

Zbog proliva i povraćanja, već u nedjelju je ljekarsku pomoć u Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja u Gračanici zatražilo više od 40 mještana. U ponedjeljak je pomoć zatražilo novih 25 mještana, uključujući i djecu, piše "Avaz".

Prema naređenju sanitarnog inspektora, voda u Orahovici i dalje nije za piće. Dr. Mujić naglašava da je stanje kompleksno, jer naselje sa oko 4.500 stanovnika koristi više lokalnih vodovoda koji imaju različite nadležnosti održavanja.

Mještani su primorani da se snalaze za pitku vodu, koju ili kupuju ili je snabdevaju sa devet javnih česmi. Međutim, veliki problem predstavlja održavanje lične higijene, napajanje stoke i lociranje tačnog mjesta prodora zagađenja.

Jedan od mještana ističe da je lociranje mjesta gdje su se fekalije pomiješale sa pitkom vodom "možda i najkompleksnije tehničko pitanje".

Mjesna zajednica je putem društvenih mreža obavijestila mještane o nalazima analize. Kao prvi koraci ka rešenju problema, navode se instaliranje električnih i mehaničkih hlorinatora. Za sutra, petak, 28. novembar, u 19 časova, zakazan je sastanak rukovodstva MZ sa mještanima kako bi se definisali dalji koraci.

