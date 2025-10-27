Smeće duž staze ka Trebeviću: Dragulj prirode se pretvara u deponiju (FOTO)

Prelijepa planinarska i biciklistička staza koja od trafostanice u Istočnom Novom Sarajevu vodi preko zapadnog grebena do vrha Trebevića zagađena je divljim deponijama.

Izvor: Srna/Srđan Jeremić

U šumi u okolini sela Ivanići, Petruše i Kozarevići neodgovorni pojedinici odlažu kabasti i sitni otpad, te je moguće vidjeti ostatke bijele tehnike, plastičnih kaca, kao i automobilske i kamionske gume.

Pored klupa za odmor nalazi se plastična ambalaža, a duž većeg dijela staze može se uočiti i smeće.

Na mjestima gdje prolaze kvadovi i terenska vozila nalaze se rupe napunjene vodom koja je crna od motornog ulja iz ovih vozila.

Na ovom području nalazi se oko 100 biljnih vrsta među kojim Pančićeva omorika, rana ljubičasta orhideja i svjetlosna udovičica, a ovdje raste i 14 vrsta gljiva.

(Srna)