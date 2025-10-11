Gore je nego što smo mislili: Mikroplastika u povrću, vazduhu, vodi

Zagađenje prirode mikroplastikom veće je nego što se ranije vjerovalo, a novo istraživanje pokazalo je da povrće koje jedemo apsorbuje nanočestice iz zemljišta, saopštili su naučnici sa Univerziteta u Plimutu.

Izvor: MONDO

Rezultati studije koja pokazuje na koji način plastika može da uđe u jestive dijelove povrća objavljeni su u časopisu "Istraživanja o prirodnoj sredini".

Da bi razumjeli uticaj nanoplastike na povrće, istraživači su izložili korijenje rotkvica nanoplastičnim česticama.

Prema istraživačima, biljke imaju zaštitni omotač poznat kao Kasparijanova traka, koja djeluje kao prirodna barijera i blokira toksične čestice.

Međutim, naučnici su otkrili da je nakon samo pet dana, pet odsto nanočestica ušlo u biljke, što je jednako milionima čestica nanoplastike koje ulaze u zasijane biljke.

Štaviše, 25 odsto nanoplastike stiglo je do jestivih dijelova rotkvice, a ovo otkriće iznenadilo je i zabrinulo istraživače.

"Ovo je prvi put da je studija pokazala kako čestice nanoplastike mogu da prođu tu barijeru, sa potencijalom da se akumuliraju unutar biljaka i da se prenesu na sve što ih konzumira", rekao je doktor Natanijel Klark sa Univerziteta u Plimutu.

Novo istraživanje doprinosi rastućem broju dokaza da se mikroplastika infiltrira u životnu sredinu i da predstavlja prijetnju za planetu i zdravlje ljudi.

Stručnjaci upozoravaju da se mikroplastika dovodi u vezu sa zdravstvenim problemima kao što su reproduktivne komplikacije i rak.