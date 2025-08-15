Ko je zagadio Unu? Aktivisti i građani prst upiru u kolektor u Bihaću, gradske vlasti odbacuju optužbe (FOTO)

U proteklih nekoliko dana, rijeka Una, jedna od najčistijih rijeka u ovom dijelu Evrope, suočila se s ozbiljnim zagađenjem, promijenivši boju iz bistro zelene u smeđu i mutnu.

Izvor: Eko Akcija

Fotografije rijeke, koja teče na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine i prirodna je granica sa Hrvatskom, podijelili su, putem društvenih mreža građani i ekološki aktivisti.

Ekološke organizacije, poput "Eko akcije", upozorile su na ozbiljan ekološki incident, označivši trenutnu situaciju kao "kriminalni incident", zahtijevajući hitne analize vode.

"Eko akcija" je u srijedu objavila saopštenje u kojem iznosi sumnje da je za zagađenje odgovorno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Gradu Bihaću.

U Eko akciji tvrde da su, uz pomoć mještana, pronašli dvije lokacije u Bihaću na kojima velike količine otpadnih voda bez bilo kakvog prečišćavanja završavaju u Uni.

"Fotografisali smo danas postrojenje i pronašli da je jedan od četiri velika bazena postrojenja, tzv. finalni taložnik, prečnika skoro 30 metara skoro potpuno prazan. Da li je zbog kvara sadržaj tog bazena ispražnjen u Unu prije tri dana uzrok zagađenja rijeke kojem svjedočimo zadnjih dana", pitaju u saopštenju u Eko Akciji.



Gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić, na izrečene tvrdnje je odgovorio da se radi o "spekulacijama i dezinformacijama", te da je stanje s gradskim kolektorom uredno.

"Mi smo odmah reagirali putem komunalne inspekcije i zajedno s Nacionalnim parkom i Udruženjem ribolovaca izvršili kontrole na najkritičnijim lokacijama. Blaže zamućenje primijećeno je samo 200 metara nizvodno od mosta u Vrkašiću, a prije kolektora. Prema informacijama iz JP Vodovod, kolektor besprijekorno radi, voda se uredno prečišćava i ispušta zadovoljavajuće kvalitete", navodi se u izjavi Sedića koju je prenijela javna Federalna televizija.

Sedić je istakao da je uzrok kratkotrajnog zamućenja "vjerovatno stara pomoćna cijev" koja se koristi u slučaju začepljenja.

Šta je poznato o postrojenju u Bihaću?

Izvor: Zora Savić, Srna

U saopštenju Eko akcije se podsjeća kako je Bihaću 2008. godine poklonjen novac za izgradnju Postrojenja prečistača otpadnih voda.

Tvrde da je potrošeno skoro 11 miliona evra donatorskih sredstava za gradnju prečistača, te da se uglavnom radi o sredstvima Razvojne banke Njemačke (KFW).

"Postrojenje je pušteno u pogon 2017. godine, ali još uvijek nije predato preduzeću JP 'Vodovod' d.o.o. Bihać na upravljanje i održavanje. Prvih godina je postrojenje izgleda zaista učinkovito radilo", navode u Eko akciji, tvrdeći da situacija posljednjih godina postaje "dramatična", pozivajući se na izvještaje bihaćkog Vodovoda.

"S obzirom na trenutno stanje u postrojenju za pročišćavanje otpadnih voda (PPOV) Grada Bihaća u kojem se proces pročišćavanja otpadnih voda ne odvija u potpunosti, odnosno, postrojenje radi s velikim poteškoćama, kao i u skladu s projekcijama da nastali problemi mogu dovesti do potpunog prestanka rada postrojenja, potrebno je poduzeti hitne mjere, te zajedničko rješenje mora se tražiti sa Gradom Bihać", prenose u Eko akciji dio iz izvještaja Vodovoda.

Gradonačelnik Bihaća nije, međutim, komentarisao ove navode Eko akcije.

Uzorci vode uzele nadležne institucije i u BiH i u Hrvatskoj

U saopštenju nadležne službe Federalne uprave za inspekcijske poslove bh. entiteta Federacija Bosne i Hercegovine od srijede, navodi se da su "odmah reagovala" na dojavu Udruženja "Unski lađar", te da su, u saradnji sa Agencijom za vodno područje Save", uzeti uzorci vode na nekoliko lokacija kako bi se utvrdio stepen zagađenja i prisutnost algi.

"Posebno zabrinjavajući je vrlo nizak nivo vode rijeke Une, što može dodatno pogoršati ekološku situaciju i uticati na kvalitet života lokalnog stanovništva i biodiverzitet rijeke", navodi se u saopštenju, te dodaju da će javnost biti "blagovremeno" obaviještena o nalazima.

Vlasti Novog Grada, opštine nizvodno od Bihaća kroz koju teče Una, saopštile su da su nadležne službe po dojavi građana, izašle na teren i utvrdile da je voda u koritu Une promijenila boju. Građanima je preporučeno da izbjegavaju kupanje u rijeci dok ne stignu rezultati analiza, te da preventivno prokuvaju vodu za piće.

Pojedini odbornici u Skupštini Novog Grada zatražili su pokretanje i tužbe zbog zagađenja.

Slične poruke građanima upućene su i u prekograničnoj opštini Dvor, gdje je Zavod za javno zdravstvo Hrvatske takođe uzeo uzorak vode iz rijeke Une.

Izvor: RSE