Una mutna i kod Kostajnice, zatražena pismena informacija od Vlade USK

Rijeka Una zamućena je danas i na području opštine Kostajnica, za sada nema vidljivih posljedica po floru i faunu, a dok se čekaju rezultati analize vode preporuka je da se stanovništvo ne kupa u ovoj rijeci.

"Predstavnici nadležnih opštinskih službi danas su obišli tok rijeke Une na području opštine Kostajnica gdje su utvrdili da je došlo do zamućenja rijeke", saopšteno je iz opštinske Službe za odnose sa javnošću.

U saopštenju se navodi da će rezultati analize biti objavljeni čim budu gotovi.

Iz kostajničkog preduzeća "Komunalno" ističu da je voda iz gradskog vodovoda bezbjedna za piće i da se redovno kontroliše u skladu sa svim propisanim standardima.

"Moguće zagađenje rijeke Une nema nikakve veze sa vodosnabdijevanjem stanovnika Kostajnice, jer se voda za lokalni vodovodni sistem zahvata iz drugih izvora", navode u ovom preduzeću.

Zamjenik načelnika opštine Novi Grad Bojan Lukač rekao je danas da je od Vlade Usnko- sanskog kantona zatražena pisana informacija o tome šta se dešava sa rijekom Unom, te da budu upoznati sa rezultatima analize uzoraka vode.

Lukač kaže da je o svemu obaviješteno Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Javna ustanova "Vode Srpske", republički ekološki i vodni inspektorat.

On je naveo da je juče i danas u više navrata telefonom razgovarao sa premijerom Unsko-sanskog kantona Nijazom Hušićem koji je rekao da su prvi rezultati hemijske analize vode ispravni, te da se čeka rezultat mikrobiološke analize.

"Sačekaćemo rezultate analize uzoraka vode iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske", rekao je Lukač novinarima.

Lukač kaže da se građanima i dalje preporučuje da preventivno prokuvaju vodu za piće, te da izbjegavaju kupanje u rijeci Uni.

Federalna uprava za inspekcijske poslove u saradnji sa Agencijom za vodno područje rijeke Save uzela je uzorke vode na tri lokacije, radi utvrđivanja stepena mogućeg zagađenja rijeke Une.

Uzorci su uzeti na osnovu prijave udruženja "Unski lađari", a analiza uzetih uzoraka biće izvršena u laboratoriji Agencije za vodno područje rijeke Save, saopšteno je iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Iz ove uprave istakli su da je posebno zabrinjavajući nizak vodostaj rijeke Une, što dodatno može pogoršati ekološku situaciju i uticati na kvalitet života lokalnog stanovništva i biodiverzitet rijeke.

