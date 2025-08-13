Nije prirodno da rijeka bude ovako mutna: Crnković o zamućenju Une kod Novog Grada

Predsjednik Udruženja "Grin tim" Novi Grad Mario Crnković rekao je da promjena boje vode u rijeci Uni zahtijeva hitnu analizu uzoraka, jer nije uzrokovana prirodnim fenomenom.

Izvor: Zora Savić, Srna

Crnković kaže da je evidentno da nečija krivica postoji i pozvao nadležne institucije u Unsko-sanskom kantonu , da u saradnji sa federalnim nivoom, ne zanemarujući važnost razmjene podataka sa nadležnima iz Republike Srpske, što prije pronađu odgovore.

"Svi koji poznajemo Unu nekoliko decenija, znamo kako rijeka diše. Vrućina i algi je bilo i biće, bilo je raznih zamućenja, ali ovo što se dešava Uni u posljednje vrijeme nije uzrokovano prirodnim fenomenom", kaže on.

Crnković je istakao da je jedini ispravan način da institucije rade svoj posao i da ga obave u što kraćem roku.

"Hitno uradite sve potrebne analize, tu mislimo i na teške metale", poručio je on.

Crnković kaže da se o dostupnosti vode za piće ne pregovara, niti ima prostora za toleranciju.

"Konstantno se traži od građana da vjeruju institucijama, hajde da vidimo imamo li razloga vjerovati", kaže Crnković.

On je naveo da će danas Grin tim iskomunicirati sa svim nadležnim institucijama uključujući i ministarstva unutrašnjih poslova.

Od prije nekoliko dana voda u rijeci Uni kod Novog Grada i uzvodno je zamućena, a predstavnici Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske su uzeli su uzorke vode.

(Srna)