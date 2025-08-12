logo
Una promijenila boju: Građanima preporučeno da izbjegavaju kupanje i prokuvavaju vodu

Autor Nikolina Damjanić
0

Nadležne službe su, po dojavi građana, izašle na teren i utvrdile da je voda u koritu Une promijenila boju, a preporuka je da se, dok ne stignu rezultati, izbjegava kupanje u ovoj rijeci, rečeno je u Opštinskoj upravi Novi Grad.

Rijeka una promijenila boju Izvor: Mondo - Nikolina Damjanić

Iz Opštinske uprave su naveli da uzrok ovoj pojavi nisu radnje na području opštine Novi Grad, već uzvodno, na području Federacije BiH.

"Obaviještena je vodna inspekcija, Institut za javno zdravstvo Republike Srpske. Biće uzeti uzorci vode iz rezervoara, te iz rijeke Une", rekli su iz Opštinske uprave i dodali da će u slučaju da budu utvrđena bilo kakva odstupanja javnost biti obaviještena.

U preduzeću "Vodovod i kanalizacija" potvrđeno je da je zatražena analiza uzoraka vode iz rezervoara, te da građani u međuvremenu preventivno prokuvaju vodu za piće.

(MONDO/Srna)

Una Novi Grad

