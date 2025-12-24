Pao diler na granici: U automobilu pronađena droga, pretresi izvršeni i u Cazinu

Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu (Sipa) su u okviru akcije "Blok" na graničnom prelazu Izačić uhapsili osobu u čijem su automobilu pronađena dva kilograma skanka i dva telefona.

Izvor: sipa.gov.ba

Ova akcija sprovedena je juče na osnovu naredbe dežurnog sudije Suda BiH i uz saglasnost dežurnog tužioca Tužilaštva BiH, saopšteno je danas iz Sipe.

Isti dan su na području Cazina pretreseni stan i pomoćni objekti koje koristi pomenuto lice, koje je nakon uhapšeno zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo neovlašteni promet droge.

Nad uhapšenim licem je u službenim prostorijama izvršena kriminalistička obrada i ispitivanje u svojstvu osumnjičenog, nakon čega će na dalje postupanje biti predato Tužilaštvu BiH.

Operativna akcije "Blok" realizovana je u saradnja sa policijskim službenicima Granične policije i Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.