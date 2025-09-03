logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Akcija “M16”: SIPA na granici zaplijenila 4 kilograma heorina, uhapšene dvije osobe

Akcija “M16”: SIPA na granici zaplijenila 4 kilograma heorina, uhapšene dvije osobe

Autor Dragana Božić
0

Pripadnici SIPA-e juče su na graničnom prelazu u Gradišci otkrili i zaplijenili veću količinu droge. Uhapšene su dvije osobe.

1696412570-operativna-akciјa-plug-slobode-lisheno-13-lica.jpg Izvor: SIPA

Kako je saopšteno iz Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), prilikom pretresa putničkog motornog vozila, inostranih registarskih oznaka, otkriveno je i privremeno oduzeto oko 4 kilograma praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu heroin i oko 30 grama praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu kokain.

"Slobode su lišena dva lica, strani državljani, zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo neovlašten promet opojnim drogama, propisano Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine, koja će nakon kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičenih biti predata u dalju nadležnost Tužilaštva Bosne i Hercegovine", stoji u saopštenju.

Prilikom pretresa oduzeta su i dva mobilna telefona i putničko motorno vozilo.

Aktivnosti na terenu provedene su u saradnji sa policijskim službenicima Granične policije Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, po nalogu Suda Bosne i Hercegovine i pod nadzorom Tužilaštva Bosne i Hercegovine.

Operativna akcija“M16“ rezultat je višemjesečne saradnje sa partnerskim agencijama u regionu i Evropi.

SIPA nastavlja rad na utvrđivanju svih činjenica vezano za navedeno krivično djelo, kao i rad na sprječavanju svih oblika kriminala, sa posebnim akcentom na neovlešteni promet opojnim drogama.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

SIPA Gradiška droga heroin kokain

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ