Akcija “M16”: SIPA na granici zaplijenila 4 kilograma heorina, uhapšene dvije osobe

Pripadnici SIPA-e juče su na graničnom prelazu u Gradišci otkrili i zaplijenili veću količinu droge. Uhapšene su dvije osobe.

Izvor: SIPA

Kako je saopšteno iz Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), prilikom pretresa putničkog motornog vozila, inostranih registarskih oznaka, otkriveno je i privremeno oduzeto oko 4 kilograma praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu heroin i oko 30 grama praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu kokain.

"Slobode su lišena dva lica, strani državljani, zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo neovlašten promet opojnim drogama, propisano Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine, koja će nakon kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičenih biti predata u dalju nadležnost Tužilaštva Bosne i Hercegovine", stoji u saopštenju.

Prilikom pretresa oduzeta su i dva mobilna telefona i putničko motorno vozilo.

Aktivnosti na terenu provedene su u saradnji sa policijskim službenicima Granične policije Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, po nalogu Suda Bosne i Hercegovine i pod nadzorom Tužilaštva Bosne i Hercegovine.

Operativna akcija“M16“ rezultat je višemjesečne saradnje sa partnerskim agencijama u regionu i Evropi.

SIPA nastavlja rad na utvrđivanju svih činjenica vezano za navedeno krivično djelo, kao i rad na sprječavanju svih oblika kriminala, sa posebnim akcentom na neovlešteni promet opojnim drogama.

(Mondo)