SIPA u međuarodnoj akciji protiv "Balkanskog kartela": Uhapšene tri osobe, zaplijenjen novac, vozila, nekretnine...

Pripadnici SIPA-a učestvovali su u međunarodnoj akciji usmjerenoj protiv transnacionalne kriminalne mreže poznate kao „Balkanski kartel“.

Kako su saopštili, akcija je realizovana juče 10. decembra na području Njemačke, a istovremene aktivnosti realizovane su u Austriji, Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini, uz snažnu koordinaciju evropskih bezbjednosnih agencija.

Operacijom je rukovodio Savezni kriminalistički ured Njemačke (BKA), u saradnji sa Europolom i policijskim agencijama zemalja učesnica. Među njima i Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA), čiji su policijski službenici učestvovali u prikupljanju obavještajnih podataka, analizi informacija i koordinaciji timova na terenu. SIPA je za rad u operativnom štabu Njemačke delegirala i svog službenika.

"Tokom akcije izvršeni su pretresi 45 stambenih i poslovnih objekata te pokretnih stvari u svim uključenim državama. Lišena su slobode tri lica, osumnjičena za nedozvoljeni promet opojnih droga. Zaplijenjena je imovina u višemilionskoj vrijednosti: veća količina gotovine, luksuzni predmeti, tri vozila visoke klase, nekretnine, zemljišta, dokumenti, elektronski uređaji te vatreno oružje s municijom", stoji u saopštenju.

Istraga je pokazala da je “Balkanski kartel” organizovao krijumčarenje više tona kokaina iz Kolumbije u Evropu, kao i pranje novca putem firmi i nekretnina u više država. Prikupljeni dokazi ukazuju i na povezanost mreže s trgovinom oružjem.

Iz SIPA-e je saopšteno da njihovo učešće u akciji potvrđuje visok nivo međunarodne saradnje u borbi protiv organizovanog kriminala. Ova agencija navodi da je njen doprinos bio ključan u identifikaciji centralnih članova mreže i obezbjeđivanju dokaza, čime je još jednom potvrđena uloga BiH kao pouzdanog partnera u regionalnim i evropskim operacijama.

