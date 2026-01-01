Tragična novogodišnja noć u Skoplju: Dijete (2) se bori za život, jedna osoba ubijena

Dvogodišnje dijete sa prostrelnom ranom glave i 20 povrijeđenih pirotehničkim sredstvima primljeno je tokom novogodišnje noći u skopske bolnice, a državljanin Turske smrtno je stradao na skopskoj čaršiji.

Izvor: BreizhAtao/shutterstock

Dijete je u životnoj opasnosti, kao i tridesetogodišnji muškarac koji je pronađen nakon pada sa visine u oblasti Bunjakovca i odmah je podvrgnut hitnoj operaciji kičme.

Slučaj je potvrdio i ministar unutrašnjih poslova Panče Toškovski.

"Dvogodišnje dijete je teško povrijeđeno i njegov život je u opasnosti. U pitanju je metalni fragment, ali u ovom trenutku ne možemo sa sigurnošću reći kako je tačno došlo do povrede", rekao je on na konferenciji za novinare.

Toškovski je takođe rekao da je jedna osoba poginula, a druga teško povrijeđena u incidentu koji se dogodio na skopskoj čaršiji.

Žrtva je turski državljanin, a ubistvo je počinjeno oštrim predmetom.

Hitne službe su u Skoplju intervenisale i u osam slučajeva fizičkog napada, gdje je šest osoba zadobilo lakše povrede, uključujući jednog pacijenta sa površinskom ubodnom ranom na leđima.

Hirurške klinike u Skoplju imale su puno više posla u odnosu na prethodne godine, prenosi Tanjug.

LJekari ukazuju na to da je većina slučajeva od prošle noći povezana sa pretjeranim konzumiranjem alkohola.