Aca Lukas uhapšen tokom nastupa: Protesti ispred policijske stanice, oglasio se i menadžer

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Nova drama u već burnom životu folkera.

Aca Lukas uhapšen u Makedoniji Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Aca Lukas sinoć je navodno priveden u Sjevernoj Makedoniji, a tim povodom oglasio se i njegov menadžer Saša Mirković i otkrio detalje nemilog događaja.

Kako navodi Saša Mirković, sprovođenje ovog postupka nad Acom Lukasem je izazvalo gnev Lukasovih fanova, koji su u velikom broju došli da uživaju u nastupu muzičke zvezde.

"Ajde, puštajte čovjeka da ide kući, ne glupirajte se. Najveću balkansku zvijezdu vi privodite zato što je ogrnuo makedonsku zastavu. Ostavljate ljude koji su platili karte bez nastupa. Prekidate nastup, izigravate šerife po Kavadarcima", istakao je Saša Mirković, te nastavio:

"Lukasu puna podrška. Izdrži, Aco! Narod je uz tebe i ne sekiraj se. Ljubi te tvoj brat. Idem da spavam, da sutra budem svježiji", poručio je Saša Mirković.

Protesti ispred policije

Fanovi smatraju da je ovakav postupak, potpuno sramotan, skandalozan i nedostojan tretmana prema jednoj od najvećih muzičkih zvijezda regiona, te su se okupili ispred policijske stanice bijesni zbog hapšenja pjevača.

Okupljeni fanovi sve vreme su stajali ispred zgrade policije, skandirajući Lukasovo ime i glasno mu pružajući podršku. Poručuju da neće otići dok se, kako kažu, ne ispravi nepravda koja mu je sinoć učinjena.

Hype/ Mondo

