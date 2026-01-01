logo
Zašto su cijene zlata i srebra toliko porasle? Nekoliko faktora je tome doprinijelo

Zašto su cijene zlata i srebra toliko porasle? Nekoliko faktora je tome doprinijelo

Autor D.V. Izvor Eupravozato
0

Stručnjaci očekuju da će cijene nastaviti da rastu i u 2026. godini.

Cijene zlata i srebra: Više faktora stoji iza toga Izvor: VladKK/Shutterstock

Cijene plemenitih metala dostigle su rekordne nivoe, a tome je doprinio niz faktora.

Cijena zlata je ove godine porasla za više od 60%, dostigavši rekordni nivo od najmanje 3.867 evra po unci. Iako je njegova vrednost blago pala posle Božića (po gregorijanskom kalendaru), u uoči novogodišnje noći trgovalo se po cijeni od oko 3.698 evra po unci.

Srebro je, u međuvremenu, takođe imalo spektakularnu godinu. Na Novu godinu trgovalo se po cijeni od oko 63 evra po unci, nakon što je u ponedjeljak dostiglo rekordni nivo od 71,08 evra.

Šta stoji iza rasta cijena srebra i zlata?

Ovogodišnji dobici su vođeni kombinacijom nekoliko ključnih razloga, prenosi BBC.

Investitori su tražili takozvana "sigurna utočišta" zbog globalnih tenzija i ekonomske neizvijesnosti, centralne banke širom svijeta su više kupovale zlato, a tržište očekuje dalja smanjenja kamatnih stopa.

"Cijene zlata i srebra bilježe značajan rast zbog međusobnog dejstva nekoliko ekonomskih, investicionih i geopolitičkih faktora", objasnila je Ranija Gule sa trgovačke platforme XS.com.

Glavni pokretač rasta, dodala je, jeste očekivanje da će američka centralna banka (Federalne rezerve) ponovo smanjiti kamatne stope 2026. godine. Prema podacima Svjetskog savjeta za zlato, centralne banke su ove godine dodale stotine tona zlata u svoje rezerve.

Kineska ograničenja i industrijska potražnja

Danijel Takiedin, suosnivač investicione firme Sky Links Capital Group, ističe „ograničenu ponudu i industrijsku potražnju“ kao važne faktore koji su podigli cijenu srebra.

Na ovo je značajno uticala Kina, drugi najveći proizvođač srebra na svijetu, koja je najavila da će ograničiti izvoz ovog plemenitog metala. U oktobru je kinesko Ministarstvo trgovine najavilo nova ograničenja na izvoz srebra, kao i metala volframa i antimona, kako bi „ojačalo zaštitu resursa i životne sredine“.

Šef Tesle, Ilon Mask, reagovao je na tu objavu na društvenim mrežama kratkom porukom: „Ovo nije dobro. Srebro je potrebno u mnogim industrijskim procesima.“

Investicije putem berzanskih fondova

Takiedin je takođe napomenuo da su velike količine novca ušle na tržište plemenitih metala kroz investicije u berzanske fondove, poznate kao ETF-ovi.

ETF-ovi su investicioni paketi kojima se trguje na berzi poput pojedinačnih akcija. Smatraju se praktičnim načinom ulaganja u plemenite metale jer investitori ne moraju fizički da posjeduju zlato ili srebro.

Prognoze za 2026. godinu

Stručnjaci očekuju nastavak pozitivnih trendova i u narednoj godini. Gule predviđa da će cijena zlata nastaviti da raste 2026. godine, ali „stabilnijim tempom u poređenju sa rekordnim nivoima zabilježenim 2025. godine“.

Srebro takođe ima potencijal da ponovo poraste, smatra Takiedin. Međutim, on upozorava da bi „povećanje moglo biti praćeno oštrijim korekcijama“.

(EUpravo zato/BBC)

