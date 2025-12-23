Zlato i srebro ruše istorijske rekorde: Unca žutog plemenitog metala prvi put premašila 4.400 dolara

Cijena zlata je dostigla nezapamćen nivo, prvi put u istoriji probivši granicu od 4.400 dolara za uncu.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Glavni pokretači ovog rekordnog skoka su očekivanja o daljem snižavanju kamatnih stopa u Sjedinjenim Američkim Državama i izrazito snažna potražnja za sigurnim investicijama u neizvjesnim vremenima. Na tržištu zlato je juče ojačalo za 1,2 procenta i dostiglo vrijednost od 4.400,20 dolara, dok je istovremeno i srebro zabilježilo novi maksimum od preko 69 dolara po unci.

Ova godina ostaće upamćena po izuzetnim dobicima za plemenite metale, s obzirom na to da je cijena zlata do sada porasla za 67 odsto. Tokom 2025. godine žuti metal je srušio nekoliko rekorda, uzastopno prelazeći granice od 3.000 i 4.000 dolara. Ovakav trend nagovještava najuspješniju godinu za zlato još od 1979. godine, kada je godišnji rast iznosio rekordnih 127 procenata. Ipak, uspjeh zlata ove godine je ostao u sjenci srebra, čija je vrijednost od početka godine skočila za nevjerovatnih 138 odsto uslijed ograničene ponude i velikog priliva investicionog kapitala.

Analitičari ističu da su trendovi trenutno na strani plemenitih metala, jer decembar tradicionalno donosi pozitivne prinose. Ipak upozoravaju na mogućnost da investitori uskoro počnu sa prodajom kako bi izvukli ostvarenu dobit. Trenutnom rastu pogoduju i geopolitičke tenzije, kao i trgovinska napetost, zbog čega se zlato posmatra kao najsigurnija imovina. Dodatnu podršku cijenama pružaju svjetske centralne banke koje stabilno kupuju rezerve, dok slabiji dolar čini zlato jeftinijim za kupce koji koriste druge valute.

Iako američka centralna banka (FED) poziva na oprez, tržišta već računaju na dva dodatna smanjenja kamatnih stopa u narednoj godini. Takvo okruženje direktno pogoduje zlatu jer ono ne donosi kamatu, pa u uslovima niskih stopa postaje znatno privlačnije investitorima u odnosu na druge oblike štednje.