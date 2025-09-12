Gram zlata skoro 200 KM: Vrijednost plemenitog metala neprestano raste, cijena bi mogla preći 5.000 dolara po unci

Cijena zlata ruši rekorde

Kako je globalna neizvjesnost i dalje prisutna, investitori nastavljaju sa kupovinom zlata, koje smatraju jednim od najsigurnijih utočišta kapitala, što je dovelo do novog rasta cijene ovog plemenitog metala na čak 3.650 dolara po unci.

Ovo predstavlja novi istorijski rekord i zapanjujući porast od 1.000 dolara u odnosu na početak ove godine.

Prema trenutnim cijenama sa svjetskih berzi, jedan gram zlata koji trenutno košta oko 195 maraka, za 55 više nego 1. januara 2025. godine, opasno se približava famoznoj granici od 200 maraka.

Analitičari američke banke “Goldman Saks” smatraju da će ovaj rast biti prisutan i u narednom periodu, te da bi cijena zlata uskoro mogla porasti i na 3.700 dolara. Vjeruju i da bi vrijednost ovog plemenitog metala mogla otići i iznad 4.000 dolara do sredine iduće godine, sa mogućim još agresivnijim scenarijima do kraja 2026. Kako su istakli, ako bi se samo jedan odsto privatnog tržišta američkih trezorskih obveznica uložilo u zlato, cijena zlata bi mogla porasti na čak 5.000 dolara po jednoj unci. “Goldman Saks” nije jedina finansijska institucija sa ovakvim prognozama. I analitički tim banke “Dž. P. Morgan” očekuje da će se prosječna cijena zlata do sredine naredne godine popeti na 4.000 dolara. U međuvremenu i švajcarski UBS je promijenio svoju prognozu, pojašnjavajući da je to urađeno zbog rastuće neizvjesnosti oko carina i geopolitičkih rizika.

Pogledi investitora i berzanskih mešetara usmjereni su ka SAD, jer je prema avgustovskim podacima došlo do pada zaposlenosti u ovoj državi, koja je i jedan od repera globalnih ekonomskih kretanja. Slabiji dolar, ekonomska krhkost na američkom tržištu rada u kombinaciji sa stalnom zabrinutošću zbog nivoa državnog duga i potencijalnih promjena u finansijskoj politici, pogurali su zlato ka granici od 3.700 dolara.

Ukoliko se obistine prognoze za narednu godinu, cijena jednog grama zlata bi mogla dostići sumu od 210 do čak 260 maraka. U slučaju drugog scenarija, to bi predstavljalo rast od 120 maraka po jednom gramu u odnosu na početak 2025. Ukoliko se, međutim, kao reper uzmu cijene od prije pet godina, to znači da bi vrijednost ovog plemenitog metala tokom naredne godine mogla biti veća za 2.000 pa i 3.000 dolara po jednoj unci.

Ako je neko, primjera radi, 2020. godine imao novca da kupi kilogram zlata, plativši ga tada oko 103.000 maraka, on danas ima polugu vredniju za oko 95.000, a ukoliko bude strpljiv, ali se i obistine prognoze analitičara – mogao bi profitirati više od 160.000 maraka, dva i po puta više nego što je uložio.

Pojedini ekonomisti, međutim, upozoravaju da zlato nije nešto na šta bi trebalo gledati kao na investiciju, već samo kao na nešto da se u turbulentnim vremenima sačuva vrijednost novca, odnosno kapital kojim neko raspolaže. Ukazuju da su od 1971. do 2024. godine tradicionalne akcije u prosjeku ostvarivale godišnji prinos od 10,7 odsto, a zlato 7,9 odsto.

