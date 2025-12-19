Investitori na potezu – Da li je 2026. "zlatna godina"?

Bliži se kraju veoma uzbudljiva godina koja je donijela velike promjene i na političkom i na ekonomskom planu. Tržište je pretrpjelo promjene, a mnogi i dalje nisu sigurni u kom pravcu će se kretati prvenstveno cijene akcija velikih kompanija.

Izvor: Shutterstock

I kraj 2025, a i početak 2026. može biti obilježen nesigurnostima po pitanju investicijskih izbora, pa je u takvoj situaciji neophodno razmotriti alternativne opcije. Jedna od takvih alternativa koja se tokom godina pokazala kao moguća opcija je cijena zlata!

Zlato je već duže vrijeme jedan od prvih izbora za mnoge investitore koji žele da zaštite svoje investicije, ali i drugih ljudi koji žele da zaštite svoju štednju. Mnogi faktori poput globalne nestabilnosti i inflacije umanjuju prihode i štednju, pa se u takvim vremenima zlato često smatra sredstvom za očuvanje vrijednosti.

Mnogo je još faktora koji tjeraju ljude da ulažu u zlato i koji sami utiču na cijenu zlata, a za početak je potrebno osvrnuti se na brojeve i kretanje njegove cijene u prethodnih godinu dana, koje najviše govori o stanju stvari. U odnosu na prethodnih godinu dana cijena zlata porasla je za čak 62%!

Cijena u odnosu na pre šest mjeseci veća je za skoro 27%, dok je u odnosu na prije mjesec dana porasla za preko 5%. Ovi brojevi govore o stabilnosti i konstantnosti cijene zlata, ali treba imati na umu da je u jednom periodu zlato doživjelo i pad, pa bi svi trebalo da dobro procijene rizik da li bi cijena mogla i da promijeni smjer.

Još nekoliko faktora treba uzeti u obzir koji utiču na cijenu zlata. Jedan od tih faktora su i kamatne stope FED-a, koji ih je tokom godine tri puta snižavao (posljednje smanjenje od 0,25% desilo se u decembru), što je uticalo na to da se cijena zlata poveća.

Na drugom mjestu je gore pomenuta inflacija i globalna ekonomska nestabilnost koja akcije čini nepredvidivim, ali s druge strane može da poveća potražnju, a time i cijenu zlata. Također, mnoge centralne banke počele su sa kupovinom zlata u velikim količinama, što zbog ograničene količine zlata koja je u opticaju dodatno povećava cijenu ovog plemenitog metala.

Prema najnovijim kvartalnim podacima iz 2025. godine, Narodna banka Srbije posjeduje 51,7 tona zlata, dok banka Bosne i Hercegovine ima oko 3,5 tone. Prema nekim analizama, ovaj trend bi mogao da se nastavi i u novoj godini, pa se predviđa ponovno povećanje. I ovo je, međutim, pod znakom pitanja, jer su globalne okolnosti takve da se ne može sa sigurnošću tvrditi nijedan scenario, pa pri ulaganju treba biti oprezan.

Sve navedene okolnosti važno je pažljivo sagledati prije donošenja bilo kakve investicijske odluke. Iako je zlato u prethodnom periodu imalo povoljne uslove i pokazalo stabilnost, preporučuje se oprez i razmatranje mogućih promjena koje bi mogle uticati na njegovo buduće kretanje.

Prema mišljenju pojedinih ekonomskih stručnjaka, ne očekuju se značajne promjene ključnih faktora u skorijem periodu, što bi moglo značiti i umjerenije oscilacije cijene zlata. Postoje procjene da bi tokom naredne godine cijena zlata mogla dostići više nivoe u odnosu na sadašnje, ali je važno naglasiti da se radi isključivo o predviđanjima koja nisu garancija budućih rezultata. Uprkos tome, zlato se i dalje često posmatra kao relativno stabilan oblik ulaganja, posebno u uslovima pojačane tržišne neizvjesnosti, te može imati ulogu u dugoročnom očuvanju vrijednosti kapitala uz odgovarajući nivo informisanosti i upravljanja rizikom.

U današnjim ekonomskim okolnostima zlato se često posmatra kao instrument koji može doprinijeti stabilnosti portfelja, naročito u periodima pojačane neizvjesnosti na finansijskim tržištima. Kretanje njegove cijene u prethodnom periodu, uz snižavanje kamatnih stopa, povećanje inflatornih pritisaka i povećano interesovanje centralnih banaka, dodatno je skrenulo pažnju investitora na njegovu ulogu u očuvanju vrijednosti kapitala.

Iako zlato po pravilu nije namijenjeno ostvarivanju brzih prinosa, ono može imati značaj i u kratkoročnom i dugoročnom investicijskom pristupu, kroz diverzifikaciju ulaganja. Za investitore u regionu, zlato se i dalje smatra jednim od konzervativnijih izbora kada je riječ o zaštiti štednje, uz obavezno pažljivo razmatranje svih faktora koji utiču na njegovu cijenu.

Pojedine tržišne procjene ukazuju da bi 2026. mogla biti dobra godina za tržište zlata, ali je važno naglasiti da takva očekivanja ne predstavljaju garanciju budućih kretanja i da svaka investicijska odluka zahtijeva informisan i odgovoran pristup.