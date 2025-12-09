Tajvan nadmašio Južnu Koreju: Izvoz zbog AI dostigao istorijski maksimum, skoro 78% čine elektronika i IKT

Isporuke IKT proizvoda i poluprovodnika generisale su 78% izvoza.

Izvoz Tajvana je prošlog mjeseca porastao za 56 procenata u odnosu na prethodnu godinu, dostigavši rekordnih 64,05 milijardi američkih dolara, što je rezultat rastuće globalne potražnje za tehnologijom veštačke inteligencije (AI), računarstvom visokih performansi i infrastrukturom usluga, saopštilo je lokalno ministarstvo finansija.

Generalna direktorka Odjeljenja za statistiku Beatris Cai nazvala je ovu brojku neočekivanim iznenađenjem, navodeći talas porudžbina tehnologije od prekomorskih kupaca, uz uobičajenu sezonu kupovine tehnoloških proizvoda na kraju godine, javlja Tajpej Tajms.

Rast će vjerovatno ostati snažan ovog mjeseca, rekla je ona, projektujući povećanje od 40 do 45 procenata na godišnjem nivou.

Tajvan je takođe po treći put ove godine nadmašio Južnu Koreju po mjesečnom izvozu, proširujući svoju prednost nad svojim ključnim regionalnim rivalom, saopštilo je ministarstvo.

Dobitke su u velikoj mjeri pokrenuli proizvodi informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) i elektronske komponente, rekla je Cai.

Isporuke IKT su porasle za 171 odsto - na 28,36 milijardi dolara, podstaknute snažnom potražnjom za serverima i grafičkim karticama, rekla je ona.

Izvoz elektronskih komponenti, uglavnom poluprovodnika, porastao je za 29,3 odsto na 21,63 milijarde dolara, jer su porudžbine vezane za vještačku inteligenciju i čvršće cijene memorije podržale proizvodnju.

Ove dvije kategorije su zajedno generisale oko 50 milijardi američkih dolara izvoza, što čini 78 odsto ukupnog izvoza.

Izvoz je povećan na svim glavnim tržištima prošlog mjeseca. Isporuke u SAD su skočile za 182,3 odsto na rekordnih 24,42 milijarde dolara. Pošiljke u Sjdinjene Države činile su 38,1 odsto izvoza Tajvana, jer američki tehnološki giganti ubrzavaju investicije usred trke u vještačkoj inteligenciji.

Izvoz u Evropu porastao je za 36,8 odsto, na tržišta ASEAN za 31,5 odsto, u Japan za 18,2 odsto i u Kinu za 16,5 odsto, rekla je Cai, dodajući da je oslanjanje Tajvana na kinesko tržište palo na najniži nivo u posljednjih 24 godine.

Uvoz je takođe dostigao istorijski maksimum, porastavši za 45 odsto u odnosu na prethodnu godinu na 47,97 milijardi američkih dolara prošlog mjeseca, jer su lokalni proizvođači ubrzali kupovinu poluprovodničke i IKT opreme kako bi podržali širenje lanaca snabdijevanja vezanih za vještačku inteligenciju, navodi Tajpej Tajms.