© 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Njemačka pred transportnim kolapsom, nedostaje 120.000 vozača kamiona

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
0

Njemačkoj trenutno nedostaje najmanje 120.000 vozača kamiona, a mnoge transportne kompanije sve više otkazuju isporuke jer nemaju dovoljno vozača, izjavio je portparol Federalnog Udruženja drumskih prevoznika Dirk Engelhart medijima.

shutterstock_2382376353.jpg Izvor: Shutterstock

Prema njegovim riječima, svake godine se penzioniše između 30.000 i 35.000 vozača kamiona, a pojavi se samo od 15.000 do 20.000 novih da ih zamijene, prenosi "Špigel".

Mnogi prevoznici više ne učestvuju na tenderima pošto prihod od očekivanog transporta robe ne bi pokrio troškove, koji su, kako Engelhart objašnjava, natprosječno povećani usljed manjka vozača.

Ova pojava već ostavlja vidljive posljedice, pa prazni rafovi koji se često vide u prodavnicama nisu samo rezultat nemogućnosti lanca supermarketa i dobavljača da se dogovore o cijeni, već i manjka vozača kamiona koji prevoze robu.

U Njemačkoj se 80 odsto robe transportuje drumskim saobraćajem.

Udruženje drumskih prevoznika ne očekuje da će ovu krizu ublažiti takozvana autonomna vozila koja se kreću pomoću senzora, kamera i vještačke inteligencije, bez vozača za volanom.

Vozači kamiona će vjerovatno ostati nezamjenljivi pošto su oni istovremeno u ulozi pratnje i čuvara robe koja im je povjerena, navodi list.

