logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Skandal u Njemačkoj: Nacistička himna na vojnoj proslavi, pukovnik podoficirske škole podnio ostavku

Skandal u Njemačkoj: Nacistička himna na vojnoj proslavi, pukovnik podoficirske škole podnio ostavku

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Komandant Podoficirske škole njemačke Kopnene vojske, pukovnik Andreas Šnebelt podnio je ostavku nakon što je na božićnoj proslavi Bundesvera puštena njemačka himna koju su koristili nacisti.

Skandal u Njemačkoj: Nacistička himna na vojnoj proslavi Izvor: Shutterstock/Filmbildfabric

"Izuzetno žalim zbog incidenta i preuzimam posljedice", izjavio je Šnebelt.

NJegov zahtjev za ostavku prihvaćen je u Bundesveru, prenosi "Bild".

Do incidenta je došlo na božićnoj proslavi 11. decembra u Delicu kojoj je prisustvovalo više od 1.000 gostiju, kada je di-džej pustio spornu himnu.

Zbog ovog incidenta Bundesver je pokrenuo disciplinsku istragu, koja obuhvata i civilnog pružaoca usluga koji je angažovao di-džeja.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Njemačka vojska himna

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ