Skandal u Njemačkoj: Nacistička himna na vojnoj proslavi, pukovnik podoficirske škole podnio ostavku

Komandant Podoficirske škole njemačke Kopnene vojske, pukovnik Andreas Šnebelt podnio je ostavku nakon što je na božićnoj proslavi Bundesvera puštena njemačka himna koju su koristili nacisti.

Izvor: Shutterstock/Filmbildfabric

"Izuzetno žalim zbog incidenta i preuzimam posljedice", izjavio je Šnebelt.

NJegov zahtjev za ostavku prihvaćen je u Bundesveru, prenosi "Bild".

Do incidenta je došlo na božićnoj proslavi 11. decembra u Delicu kojoj je prisustvovalo više od 1.000 gostiju, kada je di-džej pustio spornu himnu.

Zbog ovog incidenta Bundesver je pokrenuo disciplinsku istragu, koja obuhvata i civilnog pružaoca usluga koji je angažovao di-džeja.