Kina zabranila uvoz iz Japana: Ključaju tenzije zbog Tajvana

Kina je zabranila uvoz japanskih morskih plodova, odluci prethodi situacija oko Tajvana koja je dodatno zaoštrila odnose između azijskih zemalja.

Izvor: shutterstock/Photo Agency/Fahroni

Kina je danas obavijestila Japan da će ponovo zabraniti uvoz japanskih morskih plodova, objavili su mediji. Odluka je donijeta usred eskalacije diplomatskog spora između dvije najveće azijske ekonomije.

Povod za zaoštravanje tenzija u odnosima Pekinga i Tokija bila je izjava nove japanske premijerke Sanae Takaichi da bi kineski napad na Tajvan predstavljao prijetnju za Japan, što signalizira mogući vojni odgovor. Kina je od Tokija zatražila povlačenje te izjave i preporučila svojim građanima da ne putuju u Japan. Kinezi su prihvatili preporuku i počeli masovno da otkazuju putovanja, što bi moglo zadati težak udarac japanskoj ekonomiji.

Peking je pre samo nekoliko mjeseci delimično ublažio ograničenja uvoza japanskih morskih plodova koja je uveo zbog odluke Tokija da ispusti prečišćenu otpadnu vodu iz nuklearne elektrane u Fukušimi u okean 2023. godine. Nuklearka je 2013. godine teško oštećena u cunamiju. Kina je nekada činila više od petine ukupnog japanskog izvoza morskih plodova.

U junu je Kina objavila da će ponovo početi da uvozi japanske morske plodove iz 37 japanskih prefektura, a da će zadržati zabranu za preostalih deset. Ponovno uvođenje zabrane Peking je, prema navodima neimenovanih izvora za japansku novinsku agenciju Kjodo, obrazložio potrebom za daljim praćenjem vode koja se ispušta iz nuklearke. Kinesko ministarstvo trgovine i carinska uprava nisu odmah odgovorili na upit Rojtersa da prokomentarišu izveštaj japanske agencije, a ni predstavnici japanskog ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva nisu odmah bili dostupni za komentar.

Masovna kupovina kapica i morskih krastavaca

Vlada u Tokiju poručila je da su izjave premijerke u parlamentu u skladu sa stavom vlade, što upućuje na zaključak da se ne nazire napredak u diplomatskom sporu, prenosi Index. Ponovno uvođenje kineske zabrane biće bolan udarac mnogim japanskim kompanijama koje se nadaju povratku na tržište azijskog giganta. Kina je nekada činila više od petine ukupnog japanskog izvoza morskih plodova.

Gotovo 700 japanskih izvoznika podnelo je zahtjev za ponovnu prijavu svojih pošiljki za Kinu, rekao je juče novinarima japanski ministar poljoprivrede Norikazu Suzuki, ali do danas su odobrene samo tri. Pre zabrane iz 2023. godine, Kina je bila najveći kupac japanskih kapica i veliki uvoznik morskih krastavaca.