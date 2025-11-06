logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nova igra moći ili dogovor vijeka? Kina povukla neočekivan potez, ali čuva glavni adut protiv SAD

Nova igra moći ili dogovor vijeka? Kina povukla neočekivan potez, ali čuva glavni adut protiv SAD

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Nakon prošlonedjeljnog sastanka lidera Kine i Amerike, Peking je donio odluku o ukidanju nekih recipročnih carina na uvoz.

Kina ukida neke carine na uvoz robe iz SAD Izvor: Profimedia/Mandel NGAN / AFP

Kina će ukinuti neke recipročne carinena uvoz iz Sjedinjenih Američkih Država, među kojima i namete na poljoprivredne proizvode, nakon prošlonedjeljnog sastanka lidera dvije zemlje, objavila je danas Carinska komisija Državnog savjeta Kine.

Međutim, prema tim informacijama, uvoz američke soje u Kina i dalje će biti opterećen carinom od 13 odsto, prenio je Rojters.

Carinska komisija Državnog savjeta Kine ukinuće carine do 15 odsto nametnute na neke američke poljoprivredne proizvode od 10. novembra. S druge strane, zadržaće opšte carine od 10 odsto uvedene kao odgovor na tarife američkog predsjednika Donalda Trampa, prenosi b92 pisanje Tanjuga.

Tržišta sa obje strane Pacifika osjetila su olakšanje kada se Tramp sastao sa kineskim liderom Si Đinpingom u Južnoj Koreji, što je umanjilo rizik da bi dvije najveće svjetske ekonomije mogle da odustanu od razgovora o rješavanju carinskog rata koji je poremetio globalne lance snabdjevanja.

Ublažavanje trgovinske politike Pekinga ipak nije obuhvatilo uvoz američke soje u Kinu, na koji će ostati carine od 13 odsto.

Prema riječima trgovaca, to čini američke isporuke i dalje preskupim za komercijalne kupce u poređenju sa, primjera radi, alternativnim uvozom iz Brazila. Međutim, nakon sastanka u Južnoj Koreji, Bijela kuća je saopštila da će Kina kupiti najmanje 12 miliona tona američke soje u posljednja dva mjeseca 2025. i najmanje 25 miliona tona u svakoj od naredne tri godine.

Peking još nije potvrdio te brojke.

(b92/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Kina SAD carine

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ