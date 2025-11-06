Nova igra moći ili dogovor vijeka? Kina povukla neočekivan potez, ali čuva glavni adut protiv SAD

Nakon prošlonedjeljnog sastanka lidera Kine i Amerike, Peking je donio odluku o ukidanju nekih recipročnih carina na uvoz.

Izvor: Profimedia/Mandel NGAN / AFP

Kina će ukinuti neke recipročne carinena uvoz iz Sjedinjenih Američkih Država, među kojima i namete na poljoprivredne proizvode, nakon prošlonedjeljnog sastanka lidera dvije zemlje, objavila je danas Carinska komisija Državnog savjeta Kine.

Međutim, prema tim informacijama, uvoz američke soje u Kina i dalje će biti opterećen carinom od 13 odsto, prenio je Rojters.

Carinska komisija Državnog savjeta Kine ukinuće carine do 15 odsto nametnute na neke američke poljoprivredne proizvode od 10. novembra. S druge strane, zadržaće opšte carine od 10 odsto uvedene kao odgovor na tarife američkog predsjednika Donalda Trampa, prenosi b92 pisanje Tanjuga.

Tržišta sa obje strane Pacifika osjetila su olakšanje kada se Tramp sastao sa kineskim liderom Si Đinpingom u Južnoj Koreji, što je umanjilo rizik da bi dvije najveće svjetske ekonomije mogle da odustanu od razgovora o rješavanju carinskog rata koji je poremetio globalne lance snabdjevanja.

Ublažavanje trgovinske politike Pekinga ipak nije obuhvatilo uvoz američke soje u Kinu, na koji će ostati carine od 13 odsto.

Prema riječima trgovaca, to čini američke isporuke i dalje preskupim za komercijalne kupce u poređenju sa, primjera radi, alternativnim uvozom iz Brazila. Međutim, nakon sastanka u Južnoj Koreji, Bijela kuća je saopštila da će Kina kupiti najmanje 12 miliona tona američke soje u posljednja dva mjeseca 2025. i najmanje 25 miliona tona u svakoj od naredne tri godine.

Peking još nije potvrdio te brojke.

