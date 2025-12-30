Vrhovni sud RS ukinuo oslobađajuću presudu Siniša Šakiću, naloženo novo suđenje

Vrhovni sud Republike Srpske ukinuo je oslobađajuću presudu Siniši Šakiću optuženom za teško ubistvo Slaviše Ćuluma u maju 2020. godine.

Izvor: Ustupljena fotografija za Mondo

Predmet je vraćen na novo suđenje.

Okružni sud Banjaluka ga je u prvostepenom postupku, u septembru 2023. godine, oslobodio optužbi za ovaj zločin.

Slaviša Ćulum je ubijen 15. maja 2020. godine na lokalnom putu nedaleko od porodične kuće u mjestu Dragočaj kod Banjaluke, nedugo nakon što je izašao iz zatvora gdje je izdržavao 13-godišnju kaznu. Bila je to jedna od najbrutalnijih likvidacija na području Banjaluke i regije, a dok je sjedio u svom autu, u njegovom pravcu iz automatske puške ispaljena su 22 hica.

Uslijedile su policijske akcije i brojna privođenja, da bi MUP RS 28. jula te godine uhapsio Šakića, a iz policije su ubrzo naveli da su mu “razbili lažni alibi da je u vrijeme ubistva bio u Hrvatskoj”.

U martu 2021. godine Republičko javno tužilaštvo, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, podiglo je optužnicu protiv Šakića, a na prvom ročištu se optuženi izjasnio da nije kriv za ono što mu se stavlja na teret.

Prema navodima iz optužnice, Šakić je bio optužen da je u dogovoru sa nepoznatom osobom nabavio motocikl, koji je koristio za "izviđanje terena” gdje su planirali i počinili ubistvo Ćuluma, koji je od zadobijenih povreda preminuo na mjestu zločina.

Na mjestu događaja je na polomljenoj grani nađen, kako su utvrdili vještaci, miješani biološki trag optuženog, ali predmeti koji su korišteni u izvršenju krivičnog djela (izviđanju a potom i ubistvu), nikada nisu nađeni.

Šakić i Ćulum nekada su bili u prijateljskim odnosima, a zajedno su i hapšeni, da bi po izlasku iz zatvora 2010. godine došli u sukob i od tada su neprestano bili na “zaraćenim” stranama.