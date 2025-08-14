Predaja Banjalučanina Nikole Kosa (35), osumnjičenog za pomaganje u ubistvu Dejana Kostića 11. januara ove godine u Banjaluci, a koji je osam mjeseci bio u bjekstvu i za kojim je bila raspisana potjernica, otvorilo je brojna pitanja o bezbjednosnom sistemu u RS.

Kos je juče u pratnji svog branioca, advokata Darka Kremenovića, ležerno ušetao u prostorije Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka nakon čega je sproveden u KPZ Tunjice.

Prema nezvaničnim saznanjima iz istrage, izvjesno vrijeme nakon ubistva Kostića je boravio u Belgiji a trenutno negira izvršenje krivičnog djela koje mu se stavlja na teret. Bez obzira na to, postavljaju se pitanja - kako je uprkos potjernici, intenzivnoj istrazi i sveobuhvatnoj policijskoj potrazi napustio prvo Banjaluku, a potom prešao državnu granicu, da bi se ponovo vratio u zemlju i u konačnici kao “slobodan čovjek” ušetao u zgradu tužilaštva u centru Banjaluke.

Iako je događaj intrigantan, ne bi se mogao ocijeniti kao šokantan ili iznenađujući. Kos niti je prvo, niti izolovano, a vjerovatno ni posljednje lice s potjernice koje se predalo onda kada je sam tako odlučio.

Mondo podsjeća na najkontroverznije slučajeve bjegunaca optuženih za teška krivična djela koji su se nakon više mjeseci ili godina bezuspješnih aktivnosti bezbjednosnih službi, sami predavali policijsko-pravosudnim organima.

Dejan Kostić

Upravo je žrtva iz slučaja koji se veže uz Kostića, jedan od takvih primjera. Dejan Kostić zvani Dela, a koji se ranije predstavljao kao vođa “Lešinara”, dovodio se u vezu sa raznim krivičnim djelima.

Prije pet godina, 30. septembra 2020. godine, u trenutku kada su za njim bile aktivne dvije potjernice, Kostić je u pratnji advokata ušetao u Osnovni sud u Banjaluci, da bi ga potom formalno uhapsili.

Odmah sutradan je, na osnovu sporazuma o priznanju krivice, osuđenu banjalučkom sudu na pola godine zatvora za nanošenje teških povreda Igoru Arseniću, te dvije novčane kazne od po 4.000 KM za nanošenje lakših povreda Zvjezdanu Arseniću, te provalu u firmu "Hidroinženjering" iz koje je ukraden sef sa 12.000 KM.

Mile Radišić

U novembru 2015. godine na vrata KPZ Tunjice je pokucao i dobrovoljno se javio jedan od tada najtraženijih bjegunaca u RS - banjalučki biznismen i vlasnik firme "Grand trejd" Mile Radišić.

U tom trenutku za njim je bila raspisana međunarodna potjernica i devet mjeseci je bio u bjekstvu.

Do danas je ostalo nerazjašnjeno gdje je Radišić bio za to vrijeme, te šta ga je “natjeralo” da se tog novembarskog dana sam javi u Tunjice i zatraži da ga sprovedu na izdržavanje kazne od tri godine zatvora, na koju je osuđen zbog manipulacije cijenama akcija "Medicinske elektronike".

Bojan Gudurić

Najveću pažnju regionalne javnosti i do tada nezapamćeno interesovanje medija, izazvala je predaja Bojana Gudurića zvanog Bajone u Banjaluci.

Početkom fabruara 2010. godine Gudurić je prvo došao u kancelariju jednog banjalučkog advokata, a potom su zajedno, u večernjim satima, prošetali do tadašnjeg CJB Banjaluka gdje se Gudurić predao. U tom trenutku za njim je bila aktivna međunarodna potjernica zbog ubistva vlasnika hrvatskog nedjeljnika "Nacional" Ive Pukanića. Pukanić je ubijen 23. oktobra 2008. godine od eksplozije bombe postavljene pored njegovog automobila u dvorištu zgrade "Nacionala" u centru Zagreba. U tom trenutku sa njim je bio Niko Franjić koji je takođe stradao od eksplozije. Sve policijske agencije regije su godinu i po tragale za Gudurićem da bi se on sam predao u Banjaluci. Kasnije je osuđen na 33 godine zatvora.

Siniša Šakić

U maju 2020. godine graničnim policajcima kod Donje Gradine se predao Siniša Šakić zvani Kinez za kojim se tragalo desetak dana nakon što je 15. maja iste godine u Banjaluci ubijen Slaviša Ćulum.

Šakić je 2023. godine u prvostepenom postupku oslobođen optužbi da je ubio Ćuluma.

Benedi Đukanović

U junu 2019. godine Policijskoj stanici Ilidža se, nakon dva mjeseca bjekstva, dobrovoljno predao Benedi Đukanović za kojim je MUP RS tragao zbog ubistva banjalučkog biznismena Slaviše Krunića i njegovog tjelohranitelja Žarka Pavlovića.

Đukanović je u junu ove godine, u ponovljenom postupku pred Okružnim sudom Banjaluka, osuđen na 40 godina zatvora.

Petar Dukić

Banjalučanin Petar Dukić (41) zvani Piter, osumnjičeni u predmetu ”Transporter” koji se dovodi u vezu sa 303 kilograma marihuane koja je zaplijenjena u RS, u decembru 2021. godine se, nakon dvije sedmice potrage, u pratnji svog advokata predao Tužilaštvu BiH u Sarajevu.

Nedeljko Dukić

Nedeljko Dukić, za kojim je bila raspisana međunarodna potjernica zbog pokušaja ubistva novinara BN televizije Vladimira Kovačevića 2018. godine, nakon godinu i po dana bjekstva, u pratnji svog advokata se predao Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka.

Vrhovni sud RS ga je u julu 2021. godine pravosnažno osudi na četiri godine zatvora za ovo krivično djelo.

