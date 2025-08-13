logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tužilaštvo potvrdilo predaju Nikole Kosa: "I dalje sprovodimo istragu ubistva Kostića", ističu

Tužilaštvo potvrdilo predaju Nikole Kosa: "I dalje sprovodimo istragu ubistva Kostića", ističu

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Okružno javno tužilaštvo Banjaluka potvrdilo je da je u njihove prostorije danas, u prisustvu svog branioca, pristupio je i predao se osumnjičeni Nikola Кos (36) koji se nalazio u bjekstvu.

IMG-1daa95d00b0d8962c3b09ef797d5fbd9-V.jpg Izvor: MONDO/Brankica Spasenić

Osumnjičen je za krivično djelo pomaganje u teškom ubistvu Dejana Kostića Dele 11. januara ove godine u Banjaluci.

"Rješenjem Okružnog suda od 14.1.2025. godine, prema osumnjičenom je određena mjera pritvora i raspisana je potjernica. U skladu sa navadenim rješenjem, biće sproveden u pritvorske jedinice Кazneno popravnog zavoda u Tunjicama", saopštilo je Tužilaštvo.

Istakli su da i dalje sprovode istragu u vezi sa počinjenim krivičnim djelom.

(MONDO/B.S.)

Možda će vas zanimati

Tagovi

nikola kos Okružno javno tužilaštvo Banjaluka ubistvo Dejan Kostić

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ