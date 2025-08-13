Tužilaštvo potvrdilo predaju Nikole Kosa: "I dalje sprovodimo istragu ubistva Kostića", ističu

Okružno javno tužilaštvo Banjaluka potvrdilo je da je u njihove prostorije danas, u prisustvu svog branioca, pristupio je i predao se osumnjičeni Nikola Кos (36) koji se nalazio u bjekstvu.

Izvor: MONDO/Brankica Spasenić

Osumnjičen je za krivično djelo pomaganje u teškom ubistvu Dejana Kostića Dele 11. januara ove godine u Banjaluci.

"Rješenjem Okružnog suda od 14.1.2025. godine, prema osumnjičenom je određena mjera pritvora i raspisana je potjernica. U skladu sa navadenim rješenjem, biće sproveden u pritvorske jedinice Кazneno popravnog zavoda u Tunjicama", saopštilo je Tužilaštvo.

Istakli su da i dalje sprovode istragu u vezi sa počinjenim krivičnim djelom.

(MONDO/B.S.)