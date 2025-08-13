Dovodi se u vezu sa ubistvom Dejana Kostića Dele: Predao se Nikola Kos

Banjalučanin Nikola Kos (35) koji se dovodi u vezu sa ubistvom Dejana Kostića Dele i koji je osam mjeseci bio u bjekstvu, predao se danas istražnim organima, saznaje Mondo.

Kos je u pratnji advokata došao u Okružno javno tužilaštvo Banjaluka.

On se tereti da je pomagao osumnjičenom direktnom izvršiocu ubistva Nemanji Sjenici, odnosno da je prije i nakon zločina vozio Sjenicu.

Kostić je ubijen 11. januara oko 18.50 sati na parking prostoru restorana Stara Ada u Banjaluci, a kao direktni izvršilac osumnjičen je Nemanja Sjenica, sin Jelenka Kopranovića, koji je od tada u bjekstvu i za njim je aktivna međunarodna potjernica.

Jelenko Kopranović je osumnjičen da je počinio krivično djelo podstrekavanje na ubistvo, a Jovica Grujić za krivično pomaganje u ubistvu. Nakon izvesnog vremena provedenog u pritvoru, obojica su pušteni na slobodu.

Kostić je upucan iz pištolja sa dva hica u glavu, a u trenutku ubistva kod sebe je imao oružje.

Svemu je prethodila svađa u banjalučkom restoranu između Kostića sa jedne, i osumnjičenih osoba sa druge strane.

