Ubistvo Kostića: Šta se osumnjičenima stavlja na teret? Pozivi, pucanj u rame, pa metak u glavu dok je ležao

Okružni sud u Banjaluci danas će donijeti odluku o pritvoru Jelenku Kopranoviću i Jovici Grujiću koji se dovode u vezu sa ubistvom Dejana Kostića Dele.

Izvor: MONDO

Kopranović je osumnjičen za podstrekavanje na ubistvo, a Grujić za pomoć učiniocu poslije izvršenja krivičnog djela.

Sud bi trebalo da raspiše potjernicu za Nemanjom Sjenicom osumnjičenim da je direktni izvršilac ubistva Kostića, te za Nikolom Kosom koji se tereti za pomaganje u ubistvu, a koji su u bjekstvu.

Kostić je ubijen 11. januara oko 18.50 sati na parking prostoru restorana "Stara Ada" u Banjaluci, a kao direktni izvršilac osumnjičen je Nemanja Sjenica, sin Jelenka Kopranovića, koji je od tada u bjekstvu.

Osumnjičeni Kopranović u svojoj je odbrani negirao izvršenje krivičnog djela koje mu se stavlja na teret, ističući da u to vrijeme nije imao kontakt sa svojim sinom Nemanjom, te da to može potvrditi listing za njegov broj telefona. Smatra da mu je sve "napakovano od strane načelnika sektora kriminalističke policije", te da je spreman tužiocu da lično pokaže sadržaj svog telefona, ali da to nije spreman da da policiji, jer smatra da bi to oni zloupotrijebili.

Osumnjičeni Grujić u svojoj odbrani koju je iznio pred okružnim javnim tužiocem u prisustvu svog izabranog branioca, u potpunosti je negirao izvršenje krivičnog djela koje mu se stavlja na teret, te dalje nije iznosio svoju odbranu, saznaje Mondo.

"Dana 11. januara 2025. godine, u periodu od 17 do 18.50 časova, u Banjaluci, u Ulici Veljka Mlađenovića bb, u ugostiteljskom objektu 'Stara Ada', nakon verbalnog sukoba između osumnjičenog Kopranovića sa oštećenim Kostićem, Kostić je napuštajući ugostiteljski objekat Kopranoviću opsovao majku i rekao mu da će se vratiti. Kopranović je s umišljajem podstrekao svog sina, osumnjičenog Nemanju Sjenicu da ubije oštećenog, tako što ga je kontaktirao putem mobilnog telefona i rekao mu da dođe do ugostiteljskog objekta 'Stara Ada', što je Sjenica i učinio. Oko 18.48 časova došao je do parkinga navedenog ugostiteljskog objekta, vozilom marke 'volvo', kojim je upravljao osumnjičeni Kos, a koji je bio svjestan da Sjenica namjerava ubiti Kostića, pa je Sjenica noseći u ruci pištolj nepoznate marke, kalibra 9 mm, prišao s leđa oštećenom Kostiću. Kada se on okrenuo bočno, Sjenica je iz pištolja ispalio projektil u predjelu lijevog ramena oštećenog, usljed čega onmtek pada na tlo. Dok je ležao Sjenica je ispalio još jedan projektil u glavu oštećenog, u predjelu desne strane lica. Metak je prošao kroz glavu, usljed čega je preminuo na mjestu događaja. Nakon toga su se osumnjičeni Sjenica i Kos vozilom marke volvo kojim je upravljao Kos, odvezli i pobjegli", navedeno je u dokumentu koji je u posjedu Monda.

(MONDO)