Španija uvodi porez na nekretnine do 100 odsto za kupce izvan EU

Španska vlada najavila je planove za uvođenje poreza do 100 odsto na nekretnine koje kupuju stanovnici zemalja koje nisu u EU, poput Velike Britanije i SAD-a.

Izvor: Pool Moncloa/Borja Puig De La Be / Zuma Press / Profimedia

Uvođenje poreza do 100 odsto na nekretnine koje kupuju stanovnici zemalja koje nisu u EU je jedna od desetak mjera koje je predstavio španski premijer Pedro Sančez.

Dok vlada nastoji da smiri sve veći bes zbog visokih troškova stanovanja, Sančez je naglasio globalnu prirodu izazova, navodeći cijene nekretnina koje su u poslednjoj deceniji širom Evrope porasle za 48%, daleko nadmašujući prihode građana.

"Zapad se suočava s odlučujućim izazovom: da ne postane društvo podijeljeno u dvije klase, bogate vlasnike nekretnina i siromašne podstanare", rekao je on na ekonomskom forumu u Madridu, prenosi Gardijan.

Predložene mjere uključuju širenje socijalnog stanovanja, podticaje onima koji obnove i iznajme prazne nekretnine po pristupačnim cijenama i smanjenje broja turističkih apartmana.

U Španiji je samo 2.5% stambenog prostora izdvojeno za socijalno stanovanje, a to je drastičan zaostatak za zemljama kao što su Francuska i Holandija, rekao je premijer zemlje.

"Porez bez presedana"

Stanovnici Velike Britanije, Sjedinjenih država i Maroka već dugo masovno kupuju nekretnine u Španiji, pogotovo na mjestima kao što su Ibica, Marbelja i Barselona.

Sančez je za porez od 100% rekao da je "bez presedana" u istoriji zemlje.

"Samo u 2023. stanovnici zemalja izvan Evropske unije kupili su oko 27.000 kuća i stanova u Španiji i to nisu uradili da bi živjeli u njima, radili su to da bi špekulisali i zaradili na njima, što im u ovoj situaciji očigledno ne možemo dopustiti", naveo je on.

Nije naveo više detalja o tome kako će plan funkcionisati ili kada će biti finalizovan i poslat parlamentu na odobrenje.

Jedan od analitičara rekao je za Fajnenšal Tajms da je vladin cilj da odvrati strane ulagače u nekretnine stvaranjem neizvjesnosti i da su svjesni da prijedlog ima male izglede da postane zakon.

(EUpravo zato/index.hr)