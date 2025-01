Ubjedljiv poraz Srbije na Svjetskom kupu: "Delfini" se oprostili od medalje!

Srbija je ubjedljivo poražena u meču sa Španijom.

Izvor: Tibor Illyes/MTI

Reprzentacija Španije deklasirala je Srbiju na Svjetskom kupu u vaterpolu rezultatom 14:9. Poslije ovog poraz izabranici Uroša Stevanovića izgubili su šansu da se se okite bilo kojim odličjem od prvog do trećeg mjesta, ali će imati priliku da se bore za najbolji plasman u nadmetanju od petog do devetog mjesta.

Podmlađeni "delfini" neizvjesnost su održavali samo u prvoj četvrtini koju su završili sa golom zaostatka (3:2). U nastavku je rival bio dominantniji i do 15. minuta stigao do velike prednosti do 6:2. Svoju bolju igru Španci su pokazali i u trećoj dionici - najprije su u 17. minutu stigli do gola, potom u 18. i zatim u 19. što im je donijelo značajnu prednost od šest golova (9:3).

Nije Srbija imala nešto veće šanse ni u posljednjoj četvrtini - Španci su dominirali, dok je Lukić bio jedini koji je pokušavao da smanji zaostatak "delfina". Ipak, njegova borbenost nije mogla da ugrozi prvaka Evrope.

Nije bilo mnogo strijelaca u timu Srbije. Najefikasniji je bio Nikola Lukić koji je postigao pet golova, dok je Ognjen Stojanović ubacio dva, a na listu strijelaca se upisao i Strahinja Krstić koji je u 20. minutu smanjio zaostatak na 13:7.

U završnici meča Srbija je izgledala bolje i u napadu i u odbrani, a gol je u 32. minutu postigao i Bogdan Gavrilović u sjajnoj akciji "delfina". I pored ubjedljive razlike meč je u posljednjih dva minuta ušao u monotonu fazu zbog čestih prekida sudija. Poslije uspješnog čelendža selektora Stevanovića naš tim je dobio priliku da sa pet metara smanji zaostatak, 20 sekundi prije kraja meča Lukić je bio precizan za konačan rezultat.