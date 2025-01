Napad tokom noći na protestima studenata u Beogradu, oglasio se Dačić

Sinoć je, tokom blokade Pravnog fakulteta u Beogradu, došlo do tri incidenta kad je nekolicina nepoznatih osoba napala studente gađajući ih staklenim i plastičnim flašama, zbog čega je šest studenata završilo u Urgentnom centru, navedeno je na društvenim mrežama.

Izvor: Studenti u blokadi/X

Prema informacijama, uhapšen je jedan mladić koji je napao studente, saopšteno je na Instagram profilu studenata u blokadi Pravnog fakulteta.

Kako su studenti u blokadi Pravnog fakulteta UB napisali na Instagramu, nakon sinoćnjih incidenata stigla je i hitna pomoć na lice mjesta.

„Jedna studentkinja je gurnuta niz stepenice i pala je na glavu, a zatim je, zajedno sa još pet studenata Pravnog fakulteta, prevezena kolima Hitne pomoći kako bi im bila pružena prva pomoć. Po završetku incidenta nepoznata lica došla su kolima kako bi uklonili dokaze sa platoa fakulteta“, saopšteno je na Instagramu.

Pravni fakultet: "Prema informacijama koje trenutno imamo od svedoka, uhapšeno je samo jedno lice od navodnih šest lica koji su učestvovali u večerašnjem napadu na studente!"pic.twitter.com/d6kX9vUZDz — Studenti_U_Blokadi (@studentblokade)January 14, 2025

Takođe, studenti u blokadi naveli su da zahtjevaju da se lica koja su napala studente pronađu, identifikuju i procesuiraju.

Dačić: Utvrđuju se činjenice po prijavi za napad

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da je Policijska uprava za grad Beograd u toku noći primila samo jedan poziv od lica čiji su inicijali N.J. /18/ da ga je napala nepoznata osoba ispred Pravnog fakulteta i istakao da se preduzimaju sve mere na utvrđivanju činjenica.

Dačić je rekao da je policija po dolasku na Pravni fakultet zatekla N.J, koji je izjavio da mu je prišla nepoznata osoba koja je htjela da urinira.

On je rekao da je došlo do verbalne rasprave, a nakon toga i do fizičkog napada na oštećenog, saopšteno je iz Ministarstvo unutrašnjih poslova /MUP/ Srbije nakon objave na "Instagram" profilu "Studenti u blokadi" da je "tokom noći u tri incidenta povrijeđeno šestoro studenata koji su blokirali Pravni fakultet".

"Lice koje ga je napalo je identifikovano i dovedeno u Policijsku stanicu Palilula, gde je utvrđeno da je pod dejstvom alkohola. Protiv M.R. /24/ podnesen je zahtev za pokretanje prekršajnog postupka", rekao je Dačić, te dodao da nije bilo nikakvih drugih prijava.

On je izjavio i da studenti koji su tražili pomoć od Hitne pomoći nisu pozvali policiju, sa kojom su odbili bilo kakvu saradnju.

"Policija i tužilaštvo preduzimaju sve mere na utvrđivanju činjenica. Pripadnicima policije se ne dozvoljava ulazak u Pravni fakultet kako bi izvršili uvid u video nadzor", rekao je Dačić.

(Agencije/MONDO)