Oglasio se Vučić povodom raspisivanja referenduma: "Potrebno je da opozicione stranke predaju samo 67 potpisa"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je opozicione stranke da predaju potpise za održavanje savjetodavnog referenduma o predsjedniku Srbije ako su tačni navodi CRTA-e da je većina građana za njegovu smjenu.

Izvor: Pink printscreen

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se o istraživanjima CRTA-e i raspisivanju referenduma. Kako su pojedini mediji prenijeli, predsjednik Srbije odlučio je da stavi svoj mandat na raspolaganje narodu.

"Objektivna i nepristrasna CRTA saopštila je javnosti da je ogromna većina građana za moju smjenu. Ne postoji kredibilniji izvor, ni za međunarodnu zajednicu, ni za političke stranke u Srbiji, od te nevladine organizacije. Borio sam se za narod i narod je moja snaga. Ako su ovi navodi CRTE tačni, za mene je nemoguće da opstanem na mjestu predsednika Srbije i zato, potrebno je da opozicione stranke predaju samo 67 potpisa, a imaju ih preko 80, za održavanje savjetodavnog referenduma o predsjedniku Srbije", poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić i dodao:

"Legitimitet je najvažnija stvar u politici, a suverenitet uvijek proističe iz narodne volje. Mislim da je ponuda više nego fer, a i dobro je da prestanu da se foliraju svi u ovoj zemlji kako im je stalo do nekih građevinskih svesaka i da stvari konačno postavimo na svoje mjesto. Suprotno uvreženom, nikada me vlast kao takva nije zanimala, zanimao me je i zanima me samo napredak

(Mondo)